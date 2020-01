Constituyente Telémaco Figueroa solicitó que se investigue gestión de Hugbel Roa en el Ministerio de Educación

Telémaco Figueroa Credito: GV

30-01-20.-El Constituyente Telémaco Figueroa solicitó al presidente de la República, NIcolás Maduro, que investigue la gestión del exministro de Educación universitaria Hugbel Roa, a quien responsabiliza de la precaria situación de los trabajadores del sector. "No hay ni siquiera atención primaria, que es un derecho adquirido por convención colectiva".



"Quiero pedirle al ministro César Trómpiz que informe el desastre que consiguió en el Sistema de Salud, (de los trabajadores Universitarios", dijo en entrevista para Primera Página, por Globovisión".



Denunció el incumplimiento de los acuerdos establecidos por el Ejecutivo Nacional para el Gremio Universitario. "En las universidades no se está haciendo investigación, los docentes no tienen cómo acudir a las actividades".



Figueroa manifestó que el Ministerio de Educación Universitaria, no convoca a todos los trabajadores a discutir soluciones a los problemas del sector.



"Pido al ministro Trómpiz que nos sentemos a conversar sin parcialidades políticas", reiteró.