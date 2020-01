Zuleika Matamoros: ''A nosotros los maestros se nos tiene que pagar el costo de la canasta básica''

Lunes, 20 de enero de 2020.- En la protesta que realizaron los educadores frente a la catedral de Caracas el miércoles 15, fecha en que se celebraba el día del maestro y que lamentablemente culminó con una agresión de un grupo de desadaptados que atacaron a los manifestantes y periodistas presentes, Zuleika Matamoros, profesora de matemáticas declaró para aporrea minutos antes que se produjera el incidente.



No tenemos nada que celebrar pero si muchas razones por las cuales tenemos que protestar, no solamente porque estamos trabajando a salario cero sino porque se han violado todos los beneficios y conquistas contractuales.



Hoy, el maestro y la maestra venezolana no puede cubrir con su salario ni tan siquiera el costo de un almuerzo.



Sabemos que los responsables tiene dos caras, una, el gobierno que por un lado tiene una política hambreadora y antiobrera y por el otro lado las federaciones que diciéndose ser opositoras de ese gobierno son cómplices de la situación por la que nosotros estamos pasando hoy.



Las federaciones han hecho todas las negociaciones a espaldas de los docentes.



Constitución de la República Bolivariana de Venezuela

Credito: archivo web

De acuerdo al artículo 91 de la Constitución nosotros como mínimo debemos ganar el valor de la canasta básica.



En la moneda que sea a nosotros se nos tiene que pagar el costo de la canasta básica.





Noticia relacionada: Docentes exigen sus Derechos y son agredidos por colectivos adeptos a Maduro