Docentes se autoconvocan al frente de la CTV este martes 7 de enero a las 9 am en protesta por salarios de hambre y miseria

4 de enero de 2010.- Los docentes de Caracas se autoconvocan este martes 07 de enero de 2020 a las 9:00 am a una acción de protesta al frente del edificio de la antigua CTV, ubicada a una cuadra de la Plaza Morelos en Bellas Artes.

Gricelda Sáncez, dirigente sindical del gremio expresa: "los maestros acudiremos a la CTV, la clase será en la calle , protestando , generaremos acciones que nos permita repudiar publicamente todo este desastre económico, iniciaremos el 2020 alzando nuestra voz. El MAGISTERIO no se rinde , no se entrega y no se vende , es falso que nos están cancelando el contrato , exigiremos se nos reconozcan todas nuestras deudas , se debe cancelar YA !!!!! la propuesta es salir a protestar y desde ya impulsar la huelga nacional de todos los trabajadores , todos presentes en la CTV , realizaremos una gran asamblea de trabajadores , CARACAS no se rinde, cambiemos el rumbo político de la historia de nuestro magisterio , sacude el conformismo , las aulas quedaran solas y que se entienda que este gremio está dispuesto a todo , hasta lograr se restablezca definitivamente el orden constitucional en el país y en nuestro sector".

Los y las docentes en Venezuela hacen un esfuerzo movilizatorio y unitario para reclamar sus derechos laborales, contractuales y en defensa de una educación que promueva el pensamiento crítico, asimismo exigen que el salario que devenguen cumpla con el Art. 91 de la CRBV y que establece que debe cubrir el costo de la Canasta Básica. Además han denunciado la actuación de chantaje y persecusión laboral para quienes han levantado su voz ante los sueldos que consideran de hambre y miseria.

Vale destacar que el ingreso promedio de un docente en Venezuela no llega a los 7 dólares mensuales.