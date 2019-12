Docentes realizaron piquete frente al IPASME: "Con nuestro dinero se mantiene el IPASME y no nos atienden"

13 de diciembre de 2012.- Docentes del Distrito Capital realizaron un piquete frente al Instituto de Previsión y Asistencia Social del Ministerio de Educación para levantar su voz de protesta ante lo que consideran la negación sistemática al acceso de la salud por parte del Ministerio de Educación.

En la voz de Gricelda Sánchez, dirigente sindical del gremio docente se pudo conocer que este centro de atención no cumple con sus funciones toda vez que muchos servicios están inoperativos por falta de personal, igualmente denuncian la falta de insumos y reactivos.

Sánchez, también denunció que en numerosas oportunidades los médicos del centro asistencial han manifestado que tienen orden expresa del Ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz de no emitir reposos a los docentes, lo que significa que los maestros y maestras que padecen de alguna patología son obligados a trabajar a causa de esta violación de los derechos laborales en materia de salud.

Sánchez señaló además, que dicha concentración tiene como objetivo reclamar el derecho constitucional del articulo 82 de la constitución que establece que todo trabajador tiene derecho de gozar de salud pública.«Es que denitivamente el Gobierno privatizó el derecho a la salud. Así como también privatizó la educación y además todo está dolarizado (…) El cuento de que no hay dinero no se los creemos, aquí nosotros sabemos que no hay voluntad política», enfatizó.

Mercantilización de la salud

Los docentes presentes en el piquete ponen de manifiesto lo que de hecho es la mercantilización de la salud. Argumentan que en el IPASME no realizan examenes y consultas, que luego deben pagarlas en centros de salud privados ya que los hospitales públicos están en las mismas condiciones que el IPASME, además denuncian que muchos son los docentes que se quedan enfermos y han conseguido la muerte ante la falta de recursos para atenderse cualquier patología.

Elsa Castillo, dirigente sindical y docente también ofreció una clara explicación sobre los recursos que maneja el Instituto de Previsión Social del Magisterio venezolano "Los docentes pagamos el 6% de nuestros ingresos para que el IPASME funcione, lo que significa que somos los maestros quienes lo financiamos". Aclara que significa una estafa el hecho del que docente a pesar de aportar el 6% de sus mermados ingresos para que el IPASME funcione y no tenga acceso a la salud en dicho centro, no tenga acceso a un crédito hipotecarios, ni de vehiculos, ni personal y mucho menos pueda disfrutar de alguna vacación en los centros del IPASME.

«Aquí no se está cumpliendo con el articulo 82 de la constitución. Nosotros los educadores pagamos el Ipasme y somo los menos beneficiados de ese servicio (…) No es justo que cuando tengamos que hacernos un examen, tengamos que acudir a clínicas privadas, que por cierto no nos alcanza con el sueldo que percibimos», manifestó.

.