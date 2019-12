Mas de mil 200 Canaimas entregó Gobierno Bolivariano en la Unidad Educativa Experimental Venezuela

Credito: Prensa Vicepresidencia

9 Dic. 2019 - Estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Experimental Venezuela, recibieron de manos del titular de la vicepresidencia Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, Aristóbulo Istúriz, 1. 262 equipos Canaima como prosecución del Legado del Comandante Eterno Hugo Chávez Frías.



Durante la entrega, Istúriz, enfatizó que el Gobierno Bolivariano “ha desarrollado un conjunto de políticas de protección social. Nosotros priorizamos siempre los más pobres y la entrega de uniformes de los hermanos turcos, quienes están colaborando con nosotros frente a la guerra económica, y tenemos que burlar el bloqueo y en esa medida los vamos entregando, además, debemos que esperar recibirlos para luego distribuirlos equitativamente, para que no haya discriminación”.



Destacó ante los maestros presentes que el Presidente Nicolás Maduro “ha hecho un gran esfuerzo por nuestro salario y apoyar el último ajuste que ha sido bien importante. Por supuesto que no nos alcanza por el ataque de la inflación criminal, pero ustedes ven el esfuerzo que ha hecho el Presidente.



Agregó que la nómina perteneciente al Ministerio de Educación es de 1.100.000 trabajadores, “es la más grande que tiene el país. Nosotros tenemos cuatro meses de aguinaldo, este año, vamos a tener cinco meses porque el Presidente está dando un mes más de medio Petro”



En sus declaraciones, el vicepresidente Sectorial para el Desarrollo Social y Territorial, manifestó querer ir escuela por escuela, “porque cuando uno no visita las escuelas, cualquiera manipula y dice lo que le da la gana. Este plantel es demasiado importante, es un plantel referencia, yo como ministro siempre estuve ligado a esta escuela. La educación en Venezuela sigue siendo una referencia demasiado importante, somos un ejemplo de lo que puede ser una educación popular, gratuita, vemos la educación como un derecho social y por lo tanto es obligatoria y al ser obligatoria tiene que ser gratuita”, apuntó.