Convenio Cuba-Venezuela prepara los maestros supervisores del siglo XXI

5 Dic. 2019 - A través del Convenio Cuba-Venezuela, 222 docentes venezolanos de 12 estados del país finalizarán sus especializaciones en las tareas de supervisión educativa, por lo que se convertirán en los supervisores del siglo XXI en nuestro país, aseguró Inalvis Mazar Fernández, jefa de la Misión Educativa Cubana en Venezuela.



Informó que estos docentes serán incorporados para el primer trimestre del año 2020 al quehacer escolar del sistema educativo venezolano, “este primer grupo de docentes que están por cumplir la formación académica práctica en el campo de la supervisión educativa se han preparado a solicitud del gobierno venezolano”.



Una nota de prensa del Ministerio del Poder Popular de la Comunicación e Información refiere, que a través de este convenio Cuba-Venezuela se fortalece la figura de supervisor para ejercer las funciones de control, seguimiento y evaluación de la gestión educativa tanto en el aula como en los planteles en general, “pues nos dimos cuenta que esta área estaba muy débil y los docentes no se sentían apoyados”.



Aseveró que el trabajo diario es constante “tanto que hoy las autoridades venezolanas reconocen la responsabilidad de unos 54 colaboradores cubanos que trabajan como docentes en todo el país”.



Por su parte, la viceministra de Educación del Ministerio del Poder Popular para la Educación, informó que nuestros hermanos cubanos han hecho una tarea que no debemos olvidar nunca los venezolanos y es que “ustedes le dieron luz a más de un millón 500 mil venezolanos que no tenían una alfabetización sólida, brindaron esperanza a muchos para continuar sus estudios en las distintas misiones que abrió nuestro Comandante Chávez”.

