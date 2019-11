Zuleika Matamoros, docente de Marea Socialista: “Estamos en defensa de la recuperación del salario”

Este miércoles 13 de noviembre se cumplió el segundo día del paro nacional convocado desde el sector docente. Según algunas vocerías vinculadas a la organización de dicho paro, él mismo ha resultado acatado en un alto porcentaje en todo el país, acompañado con algunas actividades de calle, protestas o concentraciones frente a instituciones del Estado que responden al área.

En Caracas, los docentes se han concentrado frente a la sede del Ministerio de Educación, hasta donde han llevado sus consignas y reclamos que giran en torno a la exigencia de un salario que les permita cubrir sus necesidades básicas de vida, también en defensa de la educación como hecho social y contra el desconocimiento de beneficios contractuales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro y el Ministro de Educación Aristóbulo Istúriz.

En ese marco, Zuleika Matamoros, de profesión docente y militante de la organización política Marea Socialista, declaró sobre los reclamos centrales que han precipitado el paro y que reflejan la aguda y grave situación por la que están pasando el sector educativo. Esa situación, con sus diversos y complejos problemas, ha llevado a que muchos maestros y profesores tengan que abandonar su oficio e intentar resolver su vida con otros mecanismos y actividades laborales, incluso migrando al extranjero.

Matamoros declaró: "Estamos acá siendo parte de este paro desde la base. No solamente porque a los docentes venezolanos se nos ha destruido el poder adquisitivo, porque nos han destruido el salario, sino que además los beneficios contractuales también están siendo desconocidos. Hoy, una maestra o un maestro venezolano no tiene acceso a la salud … no tiene acceso a un servicio funerario. Cuando un maestro fallece hay que hacer colectas para darle sepultura".

Continuó diciendo que, "además de lo anterior, también estamos en defensa de la educación, de ese perfil que tenía que ver con el pensamiento crítico, que está siendo ahorcado por las políticas que emanan del Ministerio de Educación. Hoy a los estudiantes se les prohíbe organizarse de manera autónoma, solamente permitiendo la entrada del partido de gobierno a los liceos y colegios, y esto deriva en una educación que solo busca adoctrinar".

La militante docente de Marea Socialista, aclaró tajantemente que ella y su organización se desmarcan, en medio de este conflicto, de federaciones y sindicatos que intentan cabalgar el descontento para ponerlo a la orden de plataformas pro Guaidó. Respecto a esto último, resaltó que "sea Guaidó, sea María Corina Machado o sea Ledezma… la oposición de derecha, que trata de desviar nuestro conflicto, para hacer lo que Piñera en Chile, luego que en un supuesto negado se monten en el poder… por tanto nosotros estamos en contra de esa movilización (la anunciada para el 16 de noviembre por opositores pro Guaidó) y en contra de que se usen nuestras necesidades para tales acciones; así mismo como estamos desmarcados del gobierno de Maduro por ser antiobrero y antipopular".

Zuleika Matamoros viene activando en respaldo del Amparo que introdujo su corriente en el TSJ para exigir que se respete y aplique el Art 91 de la Constitución, según el cual el salario mínimo debe ser fijado tomando como referencia el costo de la canasta básica.

La activista docente, es además impulsora de "Juntas y a la Izquierda" ; "agrupación feminista con enfoque de clase", vinculada a esta organización de la "izquierda antiburocrática y anticapitalista" venezolana, según explicó, e hizo un llamado especial a las mujeres docentes para llevar adelante su lucha con el resto de los trabajadores de la educación, desde esa doble condición de mujeres y docentes.

Finalizó su declaración puntualizando la "importancia de la autonomía con que deben seguir adelante los docentes en su conflicto y poder avanzar en el desarrollo de su lucha de manera independiente de los factores políticos gobierno-oposición clásica de derechas, considerando en ese sentido la urgencia de poder organizarse desde la base e ir consolidando direcciones sindicales que de manera democrática demuestren su compromiso genuino con los trabajadores".