(VIDEO) Docentes volvieron a protestar este miércoles en varios estados del país por salarios dignos

23-10-19.-Por segundo día consecutivo, docentes salieron a las calles este miércoles en diversos estados del país como parte del paro nacional de actividades por 48 horas.Muchos profesores y alumnos no asistieron a las aulas de clases en exigencia de mejoras en el sector educativo.Docentes en Lara cumplieron con el segundo día de paralización de actividades del sector educativo. Continúan exigiendo que sus peticiones sean atendidas para poder palear la crisis económica.Denuncian que la problemática de los maestros es tan inmensa que "han pasado un año de hambre en las aulas y eso es mucho decir, porque tener hambre y estar frente a la educación no es poca cosa", expresó Elsa Castillo, docente desde Caracas.En Turén, estado Portuguesa, por segundo día consecutivo, los docentes del país salieron a protestar luego del paro nacional convocado por 48 horas, ante la crisis que atraviesa el sector educativo en Venezuela.Asimismo, advierten que de no tener respuesta irán a un paro de 72 horas y si es necesario paralizaran actividades de forma indefinida