(VIDEO) Maestros protestaron frente al Min. de Educación, denuncian que el 70% de los educadores están en pobreza crítica y exigen la renuncia de Aristóbulo

10-09-19.-Profesores y maestros protestaron este jueves en diferentes estados del país y en Caracas frente al Ministerio de Educación en respaldo al anuncio de un paro nacional por parte del sector educativo en rechazo a los bajos salarios y las condiciones de los planteles.Los maestros exigen reivindicaciones y salarios dignos.Gritando consignas en contra del Ejecutivo Nacional y solicitando la renuncia del ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, los maestros reclamaron que el sueldo que ganan no les alcanza ni para comprar alimentos, menos para cubrir el pago de servicios o transporte. "Ya basta, la educación colapsó, las escuelas están deterioradas, los niños no tienen que comer, no tienen uniforme, no tienen útiles escolares, no es una lucha únicamente de los docentes, también de los estudiantes", afirmó una de las educadores.