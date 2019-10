Otro Beta: ¿Cómo formar y atraer a la juventud del barrio en tiempos de crisis?

6 octubre 2019 - Recientemente se graduaron 140 personas, en su mayoría jóvenes, en el Núcleo Cacica Urimare ubicado en el barrio Isaías Medina Angarita de Petare, Caracas. Esta graduación, que corresponde a la culminación de distintos ciclos de formaciones productivas y artísticas, está avalada por el Instituto Nacional de Captación y Educación Socialista (INCES), sin embargo, es un esfuerzo que impulsa y se sostiene entre la comunidad y la juventud que integra el Movimiento Otro Beta.

El Otro Beta es una iniciativa de carácter nacional que nace en 2O11 "como una necesidad de hacer un trabajo con jóvenes de los barrios partiendo de que tenemos que comprender y respetar sus códigos, las cosas que ellos hacen, las cosas que a ellos los movilizan", comenta Gabriela Enriquez, militante del Otro Beta y coordinadora de Núcleo Cacica Urimare.

Para avanzar en ese trabajo definieron distintas líneas estratégicas de acción como lo socio productivo, lo político formatico, lo artístico cultural, lo deportivo y lo agroecológico. Luego, basándose en estos ejes y en los intereses de "los chamos", fueron agrupando y creando varios planes como el Entre Barrios, que "es una política pa´ chamos, para que puedan hacer sus actividades culturales y deportivas desde sus barrios y no sean agentes exógenos quienes vengan a organizar sino más bien que le podamos dar la herramientas formativas y metodológicas para que ellos puedan generar un saldo organizativo de todas las actividades".

Para el Otro Beta es central lo formativo: "buscamos la manera de que los chamos estudien, con influencias de grandes como Simón Rodríguez, de Paulo Freire, metodologías de Acción-Participación, que garanticen que el chamo se quede en el espacio, que no se ladille y no crea que pierde el tiempo formándose. Entonces, dentro de ese plan de formación entra el Núcleo Cacica Urimare, que es un centro formativo y productivo donde damos 24 formaciones, 16 de ellas junto al INCES, todas con esa característica metodológica y hoy, estamos graduando nuestra 7ma formación con 140 chamos."

Con respecto al nacimiento del Núcleo Cacica Urimare, un espacio que como los otros del Otro Beta en el país se autogestiona, Gabriela recuerda: "Este espacio fue una toma que hicimos en el año 2014, una escuela que abandonó Oscaríz (Carlos,) en su nefasta gestión como alcalde y que gracias a los consejos comunales de la zona pudimos tomar. Para aquel entonces el comandante Chávez nos apoyó con financiamiento, a través de la vicepresidencia y a través del Consejo Federal de Gobierno pudimos reconstruir la escuela y generar las condiciones para que los jóvenes pudiesen venir a formarse acá. Tuvimos dos años de construcción, esto no fue que vino una empresa y lo hizo, no, fue con la gente, nosotros mismos, cuando no bajaban los desembolsos a tiempo nosotros los pusimos, acá aprendimos a soldar, a frizar, aquí aprendimos a levantar paredes, creo que es parte de la mística del espacio".



Credito: Prensa CRBZ

El Núcleo abre de 9 am a 8pm, de lunes a sábado, allí se llevan a cabo procesos formativos productivos y artísticos: mecánica de motos, reparación de celulares, corte y costura, peluquería, barbería, cocina, agricultura urbana, elaboración de muñecas, electricidad, manicura, fotografía, serigrafía, fotografía, circo, yoga, danza, dibujo, ingles básico e intermedio y producción musical. Transversalmente a éstas formaciones técnicas y artísticas se realiza una formación política, es por eso que el proceso con los jóvenes no termina cuando terminan los talleres sino que se hace un acompañamiento posterior: "nosotros hemos hecho convenios con la banca pública para que los jóvenes puedan agruparse y puedan llevar sus proyectos, tratamos que sea de manera grupal, no de que sea individual porque sabemos que individual todo es más arrecho, la experiencia nos ha enseñado que lo colectivo es lo que va a perdurar en el tiempo", complementa Gabriela.

El Otro Beta es autor de una de las campañas electorales más originales de la revolución bolivariana "Chavez es Otro Beta". Esta campaña, muy bien lograda, es una búsqueda de llamar, interpelar y visibilizar a la juventud de zonas populares, un sector que históricamente había quedado al margen de las políticas públicas y del quehacer político. Sobre este reto Gabriela comenta que es algo que siempre tienen en mente: "¿Cómo hacemos que nuestros chamos puedan ser militantes de izquierda y que no se ladillen en el camino? La industria capitalista sabe muy bien cómo destruir las cosas que desde la izquierda hacemos. Las grandes transnacionales comunicacionales nos desmontan con muchos elementos que alejan a los chamos de formarse no sólo para hacer dinero, sino para contribuir con su comunidad. Eso último es algo que la revolución ha logrado, el apropiamiento de la gente de sentirse petareño, de sentirse de barrio, que no le dé vergüenza ser de la comunidad. Eso el comandante Chávez lo logró y de alguna u otra manera nosotros tenemos ésa política: no importa de dónde vienes, lo importante es que eres y que vas a hacer por tú comunidad."

En muchos de los espacios de militancia territorial, la participación juvenil es baja, en parte por apatía, en parte porque falta de entendimiento de los códigos juveniles dentro de éstos espacios. Al respecto, Gabriela invita a nunca cerrarle la puerta a un chamo por su apariencia, "sea tendencia roquera, sea tendencia boleta, sea tuki, cualquier ser humano es valioso y todos los chamos tienen una chispa para el trabajo, para crear" y a entender que "nadie nace claro políticamente, la formación política se va creando y mientras nosotros generemos herramientas muy "encebolladas", otras maneras de atraer a la militancia de izquierda vamos a garantizar que nuestro chavismo se mantenga y que podamos ir creciendo".

En la actual coyuntura de crisis económica que ha empujado a jóvenes de todo el espectro de la sociedad a migrar, espacios como los desarrollados por el Otro Beta son fundamentales para ofrecer alternativas formativas y productivas a los jóvenes de sectores populares que necesitan resolver desde lo económico pero que también tienen la necesidad de un espacio que los contenga, que les ofrezca entendimiento y potenciación de sus habilidades desde sus código al tiempo que los acompaña en el necesario proceso de re politización que necesita la actual coyuntura que vive la Revolución Bolivariana.