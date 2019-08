Autoridad única de educación del estado Zulia desmiente inclusión de no docentes para dar clases en primaria

22 agosto 2019 - La autoridad única de educación del estado Zulia, Damelis Chávez, desmintió este miércoles 21 de agosto que el Ministerio de Educación y la Secretaría estén incluyendo a profesionales no docentes para que den clases en educación primaria, en sustitución o asumiendo vacantes de maestros que hayan renunciado.



"Es falso que estemos incluyendo a profesionales de otras áreas para que den clases en primaria. Es un mensaje que está rodando, pero no es real", señaló la secretaria.



La funcionaria sostuvo, sin embargo, que el Ministerio está facilitando un diplomado en educación especial que comenzó a principios de agosto dirigido a profesionales como psicólogos, médicos pediatras o terapistas del lenguaje, "pero no para que entren (en los colegios) como docentes, sino para que fortalezcan la educación. Ellos van a ayudar desde su área particular".

Añadió que en educación secundaria sí están aceptando maestros de carreras como ingeniería o economía, quienes, luego de realizar un diplomado en docencia o "componente docente", puedan abordar áreas críticas como la matemática, física y química. También inglés y educación forman parte de estas áreas con déficit de profesores.

Sindicatos como la Federación Venezolana de Maestros (FVM), Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza del estado Zulia (Sindetezul) y el Colegio de Licenciados en Educación denunciaron, en visita a PANORAMA este martes 20 de agosto, la presunta inclusión de los denominados "maestros exprés", quienes, afirmaron, "son preparados en solo 5 semanas".

Representantes de la FVM, Sindetezul y Colegios de Licenciados en Educación visitaron PANORAMA para denunciar "maestros exprés".

"No quieren maestros que construyan conocimiento, sino que solo los trasmitan, como harán estos maestros exprés. Uno estudia más de 20 años en la vida y en 5 semanas no se hace un maestro", aseveró Alexander Castro, del Sindetezul.

Por su parte, Marlene Hernández, presidenta de la FVM Zulia, expuso que "el mejor maestro es el que tiene la mejor preparación. Con los maestros exprés, los docentes dejaron de serlo. Rechazamos esto contundentemente".

Los gremios aseguraron que la renuncia de maestros en el Zulia ha sido masiva y supera el 40%, ante sueldos que no compensan las necesidades y "un 87 % de aumento contractual robado".

Ante estos señalamientos, la secretaria de Educación respondió: "Es una falta de respeto para el gremio docente que digan eso, que es falso" y comentó que no ha recibido invitaciones a reuniones con ellos, pues "muchísimas veces han sido recibidos y hemos conversado", sostuvo.

La secretaria agregó "(…) si no fuera por la guerra económica que estamos pasando, el maestro venezolano sería el mejor pagado de toda Latinoamérica". "Maestro que renuncie, maestro que será reemplazado", añadió.

Recordó que es válida y legal la dualidad de cargos, es decir, que un docente trabaje en la mañana en una institución y en la tarde, en otra, "siempre que no cabalgue horarios". "Si el maestro es titular en la nación (Ministerio), puede ingresar como contratado en el estado (Gobernación)" y viceversa.