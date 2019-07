Maracaibo: Investigan a cinco colegios por “matrículas dolarizadas”

27 julio 2019 - La Zona Educativa del Zulia meterá la lupa a unos colegios y liceos de Maracaibo que estipularon el pago de matrícula escolar en divisas, informó a este medio una fuente allegada a las autoridades educativas en la entidad.



Dijo que un grupo de representantes se quejó ante la autoridad de Educación, pues “les exigieron 100 dólares para cubrir los servicios de papelería, seguro médico y actividades extracurriculares que el alumno recibirá durante el período escolar 2019-2020”.



“Unos cinco colegios de las parroquias Coquivacoa, Juana de Ávila y Olegario Villalobos son los que se van a investigar”, señaló resguardando los nombres de las instituciones que presuntamente aplicaron esta medida rechazada por un grupo de representantes, quienes acordaron presentar pruebas.



Ya el pasado jueves 25 de julio, la Sundde (Superintendencia Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos) había ordenado “congelar” las matrículas de 189 colegios de todo el país como una medida preventiva a que ordena mantener los precios hasta tanto sea evaluada y aprobada por el organismo la estructura de costos.



Sin embargo, por la crisis económica y la constante diáspora de personal docente, administrativo y obrero, los planteles educativos de la capital zuliana se las ingenian para mantener intacto a su equipo de trabajo sin que esto afecte el bolsillo de padres y representantes.



Desde bonos especiales hasta “kilos de cariño” (aportes de comida) son parte de las estrategias que han tenido que aplicar para no incidir en la matrícula (un estimado que se aplica para cubrir todos los servicios que requiere el plantel y el alumno por el año escolar), mientras la Sundde levanta la medida de congelamiento.



Algunas escuelas han realizado incrementos del 100%, aprobados por la comunidad educativa, a la vez previendo un nuevo incremento salarial por parte del Gobierno nacional.



En un colegio y liceo, situado en la zona norte, para este año la inscripción de 150 mil bolívares subió a 300 mil bolívares sin contar los aportes que deben hacer los padres y representantes de los 290 alumnos que allí cursan.



En la unidad educativa San Francisco de Asís, ubicada en la calle 72 entre las avenidas 11 y 12 de la capital marabina, la matrícula es de 50 mil bolívares por ser uno de los centros subsidiados por la Avec (Asociación Venezolana de Educación Católica) y la mensualidad seguirá en 25 mil bolívares por la orden que existe de mantenerlas congeladas, pero “con apoyo de la asamblea de padres y representantes acordamos unos incentivos para el personal, incluso, con un ‘kilo de cariño’, que es un aporte de un kilo de comida para dividirla entre el personal”, explicó la directora de este centro, Cecilia Valbuena, que atiende a 630 alumnos de primaria y secundaria.



En el colegio Nuestra Señora del Guadalupe, ubicado en el sector Paraíso, el próximo martes 30 de julio será la última asamblea para definir la matrícula escolar para este nuevo período.



“Hay que tomar en cuenta que para septiembre, el Gobierno podría aumentar de nuevo el salario y hay que tomar las previsiones con los cálculos”, señaló su director Edixon Araujo, quien explicó que la mensualidad ronda por los 95 mil bolívares por ahora y la matrícula anual unos 600 mil bolívares, “pero se decidirá en asamblea”, acotó.



En el colegio Santa Ángela, del sector Santa María, “hacemos de todo para retener a los docentes” con bonos especiales, explicó su directora Elsy Araujo.



La mensualidad del año que culminó estuvo por el orden de los 80 mil bolívares por alumno y para el 2019-2020 será de 112 mil bolívares, pues “allí estamos incluyendo el pago de 10 cestatique al personal (Bs. 250 mil) y un bono de 60 mil bolívares más, sin tomar en cuenta el aumento salarial que podría darse en septiembre”, detalló.



“En el liceo donde estudia mi hija me tocó cancelar 160 mil bolívares entre matrícula y mensualidad de septiembre, pero sé que esa cifra subirá si el Gobierno aumenta el salario, y si no seguro nos pedirán otros aportes para poder subsistir en el nuevo período escolar”, expresó Glenda Omaña, una vecina del sector La Macandona.



“No estamos cobrando en dólares”, expresaron de manera tajante los cuatro directivos consultados.



“Los mismos representantes llegan y plantean realizar el pago de esa forma por no tener bolívares a la mano, pero no es cierto que se esté exigiendo pago en divisas como lo han hecho correr ante la opinión pública”, señaló un directivo, quien también dijo que “casi todas las reparaciones que requieren los planteles como plomería, electricidad exigen el pago en moneda extranjera”.



Una docente que lleva 20 años prestando en las aulas de clases criticó que no es posible que se esté utilizando el pago en divisas para “cubrir” los gastos del plantel “y a nosotros se nos esté pagando un sueldo devaluado en bolívares”, manifestó “por eso muchos deciden dejar de dar clases y dedicarse a otros oficios o simplemente irse del país”, afirmó la educadora que se ha preparado académicamente con una maestría y dos especializaciones.

