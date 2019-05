Asamblea de trabajadores UCV: permanecen trabajando en "horario crítico" y reclaman solución a problemas laborales

Asamblea trabajadores UCV Credito: Aporrea.org

21 de mayo de 2019 .-Se reúnen en asamblea, auto-convocada, los trabajadores de la UCV Universidad Central de Venezuela, para conversar alrededor de los problemas de salario, horarios y una larga lista de lo que consideran como indignas condiciones laborales que vienen soportando en la cotidianidad, junto a la difícil y contradictoria situación país, en la que, aparente de lo que toca a las autoridades universitarias, a su juicio no puede eximirse de responsabilidad al gobierno nacional. Trabajadoras y trabajadores reclaman a autoridades universitarias, tanto como a representantes del Estado, las desidias ante sus dramas laborales. Se encuentran trabajando en lo que llaman "horario crítico y de emergencia", porque dicen que no es posible permanecer 7 u 8 horas en la Universidad: se va la luz, hay no tienen para comer en su horario, a menudo ni les pagan completo, hay dificultades de transporte externo e interno, ascensores que no funcionan y múltiples problemas que complican en día de labores y la vida familiar de los trabajadores y trabajadoras, carecen de comunicación telefónica y encima hay problemas de seguridad en los espacios universitarios. Las autoridades lo que hacen es suspender a los trabajadores que no pueden cumplir sus actividades por problemas no causados por ellos. https://youtu.be/R5OolNnSDaA