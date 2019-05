Díaz-Canel resalta apoyo de estudiantes latinoamericanos a Venezuela

Credito: PL

20 mayo 2019 - El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, destacó hoy el apoyo de estudiantes latinoamericanos al pueblo de Venezuela ante el recrudecimiento del cerco impuesto por Estados Unidos hacia el país latinoamericano.



EE.UU recrudece el cerco económico, comercial y financiero contra Venezuela e incrementa las acciones coercitivas sobre las empresas de transporte marítimo y las transferencias bancarias en dólares. Estudiantes latinoamericanos dan su apoyo al bravo pueblo, escribió en su cuenta de Twitter.



Caracas acoge desde este lunes hasta el próximo 25 de mayo el XVIII Congreso Latinoamericano y Caribeño de Estudiantes, en el cual participan más de cuatro mil jóvenes.



La joven cubana y presidenta de la Organización Continental Latinoamericana y Caribeña de Estudiantes, Mirthia Brossard, destacó que no por casualidad Venezuela es sede del cónclave.



Defenderemos la importancia de la unidad continental de la izquierda, frente a los ataques directos del gobierno de Estados Unidos y sus aliados geoestratégicos, afirmó en declaraciones exclusivas para Prensa Latina.



Al respecto, aseguró que la presencia de la juventud progresista del mundo en territorio bolivariano demuestra la intensión y responsabilidad de preservar el proceso revolucionario.



En otro mensaje, Díaz-Canel recordó las palabras del líder histórico de la Revolución cubana, Fidel Castro: '... cuando un pueblo se ha salido del pasado y ha roto las cadenas, y ha abierto brecha en medio de una muralla de intereses, Âíese pueblo no se resigna jamás a abandonar el camino emprendido, a ese pueblo no podrán vencerlo nada ni nadie!'.



Desde hace años, Washington apuesta por sanciones económicas y campañas mediáticas para promover un cambio de régimen en Venezuela contra la voluntad de la mayoría del pueblo de ese país que reeligió hace un año y de manera democrática al presidente Nicolás Maduro.

Esta nota ha sido leída aproximadamente 322 veces.

La fuente original de este documento es:

Prensa Latina (https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=277817&SEO=diaz-canel-resalta-apoyo-de-estudiantes-latinoamericanos-a-venezuela)