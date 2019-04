(AUDIO) Advierten impacto de la pérdida de actividades escolares. "El sistema está atravesando una situación de discriminación"

Representantes del sector educativo afirmaron durante una entrevista en Unión Radio que el ciclo escolar 2018-2019, se ha visto afectado por los apagones y recordaron que las actividades académicas no comenzaron según el cronograma, por los daños que causaron por las lluvias, en más de 170 planteles en 2018.

Aseguran que el sistema educativo está atravesando una situación de "discriminación" porque los estudiantes del turno de la tarde no entran en la reducción de los horarios puesto en marcha por el gobierno, y además insisten en que las escuelas del estado Zulia, son las más "discriminadas" por los cortes eléctricos.

La integrante del Consejo Directivo de Federación Nacional de Sociedades de Padres y Representantes (Fenasopadres), Nancy Hernández, afirmó que el Min-Educación, no ha informado el porcentaje de clases que se han perdido este año.Indicó que no solo los apagones han afectado al sector educativo, sino que además, han tenido que enfrentar la crisis de transporte, inseguridad, el déficit de los servicios públicos y daños de infraestructuras.

"Estamos hablando de mucho más de 19 días que se han perdido, que no contabilizan, y que el ministerio de Educación no termina de informar al país; esa es una tragedia, porque además, día perdido de clases, día que no se recupera", dijo.

Hernández sostuvo que la pérdida de clases perjudica el rendimiento de los estudiantes y descontrola el cronograma de actividades académicas.

Por su parte, la integrante de la junta directiva de la Asamblea de Educación, Olga Ramos, afirmó que hay múltiples factores que impactan la continuidad en el proceso de actividades, desde el ciclo académico 2017-2018.

Manifestó que la inasistencia siguen causando daños en el aprendizaje y ampliación de los conocimientos dentro de los planteles educativos.

Aseguró que el sector atraviesa una "emergencia" que tiene un grave impacto en un lapso de "mediano, largo y corto plazo".

La integrante de la red de Madres, Padres y Representantes, Lila Vega, sostuvo que los padres deben tener presente que, con las pérdidas de actividades, los estudiantes resultan gravemente afectados, por lo que insistió en que es necesario que asistan todos los días a las escuelas.

Reiteró que "cada día de clases perdido es irreversible" y que a pesar de que el gobierno decrete suspensión de actividades, en los días en los que se reanuden, todos los jóvenes deben asistir para evitar mayores daños en su aprendizaje.

►Pinche aquí para escuchar el audio