Proponen incorporar sábados escolares por apagones

4 abril 2019 - Luego de casi un mes con las aulas vacías por el colapso eléctrico que agobia a la nación, el presidente Nicolás Maduro informó que este miércoles 3 de abril se reactivan las actividades escolares.



“En medio de la batalla, es necesario volver a clases (...) escuelas, liceos, colegios y universidades, paulatinamente”, dijo la noche de este lunes, durante una alocución en el palacio de Miraflores.



Instó a la comunidad educativa a prepararse para regresar “en resistencia” y “acompañando el plan de administración de carga” que se extenderá por 30 días, pero del que se desconocen detalles oficiales. Tanto así que algunos sectores zulianos acumulan más de 100 horas en total desconexión.



Lo cierto es que los alumnos de todos los niveles han pasado en ‘blanco’ 15 días académicos de 2019, de acuerdo con un reporte del Observatorio Educativo de Venezuela (OEV). De esta suma, 12 corresponden al mes pasado. “Al menos 21% del tiempo previsto para las actividades escolares se habrá perdido. Desde el 7 de enero hasta la fecha, los estudiantes solo han tenido 45 días de clases, de los 60 programados por el Ministerio de Educación”, lamentó la especialista Olga Ramos.



Desde el Centro de Formación e Investigación de Fe y Alegría, la docente Luisa Pernalete lamentó que, en marzo, lograron “solo 7 días de clases”, principalmente, por la coyuntura eléctrica.



“Hay suspensión por elecciones, por Carnaval y, encima, los colegios que quieren trabajar reciben sanciones (...) Se acumulan muchas interrupciones y, por eso, la preparación escolar debe extenderse, mínimo, hasta el 20 de julio”, señaló a este diario.



Advirtió que “aprender sin electricidad no forma parte de las condiciones ideales, pero hay cosas que se pueden hacer (...) Tal vez, la jornada completa no será posible, sin embargo, se pudiera habilitar un horario flexible para no desperdiciar un tiempo que es muy difícil de recuperar”.



Al respecto, el ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, refirió que la Zona Educativa trabaja para reprogramar las actividades académicas para “ajustar y nivelar” a los estudiantes.



Para lograr este objetivo, el OEV considera que una opción es aprovechar los primeros días de agosto, así como la incorporación de los sábados para recuperar las clases perdidas, de ser necesario. La especialista Olga Ramos instó a que se realice una nueva evaluación de las condiciones de las escuelas, que incluya el tiempo desaprovechado, por sección y por estudiante.



Como aporte para oxigenar el campo educativo, Luisa Pernalete recomendó abocarse a introducir refuerzo escolar con voluntarios: miembros de la comunidad, madres y estudiantes mayores que “pueden volverse monitores de los más pequeños, tarea que ayuda tanto al que enseña como al que aprende”.



Desde la otra acera, en la región zuliana, la secretaria de Educación, Damelis Chávez, indicó que, pese a las fallas de energía, hoy “deberían estar comenzando las 2 mil 845 instituciones”.



Aclaró que ni el segundo lapso ni el año escolar se verán comprometidos por la situación. “Si es necesario tomar la segunda quincena del mes de julio para recuperar, se tomará, pero todo eso va a depender de la realidad de cada estado, de la metodología de cada región y de lo que el ministro oriente”, explicó a PANORAMA. De hecho, los actos de grado se tienen previstos entre el 29 y el 31 de julio.



Sobre el tema hídrico, la funcionaria enfatizó que los planes de contingencia siguen activos: “Se inicia, a partir de hoy (ayer), la agenda para surtir de agua a San Francisco y todos los municipios aledaños (...) Entregaremos a los alcaldes el último reporte de las escuelas que prioritariamente necesitan el servicio para arrancar”.



Agregó que los directores de los centros que no cuentan con “absolutamente nada de agua” fueron notificados para acortar a la mitad las jornadas: “hasta las 10:30 am (matutinos) y hasta las 4:30 pm (vespertinos)”.



La titular de la cartera educativa en el estado también resaltó que en los depósitos de la Secretaría “comenzó a llegar la proteína desde hace dos días”, ya dispuesta para ser entregada.

