(AUDIO) Aristóbulo Istúriz: Maestros y obreros ganarán lo mismo, no importa si estudiaron o no

#18Ene Aristóbulo Istúriz confirmó que el personal administrativo, los obreros y docentes tendrán el mismo sueldo. Expresó que “hay jerarquía porque hay gente que hace más esfuerzo, pero eso no le da derecho a reclamar si la brecha salarial es muy alta o baja”. TVVNoticias pic.twitter.com/VZOsj2gs49 — TVVenezuela Noticias (@TVVnoticias) 18 de enero de 2019

18-01-19.-El sector educativo le dice adiós a las tablas salariales. El ministro de Educación, Aristóbulo Istúriz, informó este viernes que los docentes, personal administrativo y obrero de las instituciones públicas deben percibir el mismo sueldo porque “no debe hacer discriminación”.“No se trata si los docentes sí estudiaron y los obreros no. Ojalá todos pudiéramos ganar lo mismo. No hay que hacer una discriminación entre ningún sector entre los docentes, el personal administrativo, obrero y jubilados“, dijo Istúriz en una entrevista por VTV.Destacó que, a pesar de los cinco o más años de estudios que realizaron los profesionales, el Gobierno protegerá más a los obreros.“Hay jerarquía porque hay gente que hace más esfuerzo, pero eso no le da derecho a reclamar si la brecha salarial es muy alta o baja. Si el obrero gana menos, tenemos que protegerlo más”, sentenció.Según el funcionario “hay gente que dice que su salario está más cerca del salario de los obreros, alegando que son profesionales. No. Los obreros comen, tienen que pagar casa igualito y también los afecta la guerra económica”.