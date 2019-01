EEUU: Se cumple masiva huelga de maestros en Los Ángeles, la primera en 30 años

Los Ángeles, enero 15 - Unos 30.000 profesores de Los Ángeles abandonaron este lunes las aulas y bajo una torrencial lluvia protestaron en su primera huelga en más de tres décadas.



“EN HUELGA POR NUESTROS ESTUDIANTES” se leía en una de las pancartas que docentes y alumnos cargaban a las afueras de la secundaria John Marshall, cuya fachada ha aparecido en múltiples películas, incluida “Vaselina”, y series de televisión.



“Paren la explotación de los maestros”, “sueldos injustos”, se leía en otros carteles en forma de pin de boliche que llevaban otros manifestantes.



Es la primera paralización docente desde 1989, cuando con un sarcófago los maestros representaron la muerte de la educación pública.



Más de medio millón de estudiantes se ve afectado por esta huelga, decretada tras el fracaso de las negociaciones la semana pasada entre el sindicato y el distrito escolar (LAUSD).



Los profesores exigen mejor paga, más profesores para lograr cursos más pequeños y más personal de apoyo, como enfermeras y consejeros estudiantiles.



“Aquí estamos en este día lluvioso en el país más rico del mundo, en el estado más rico del país, en un estado que no puede ser más azul (símbolo del Partido Demócrata, liberal), en una ciudad llena de millonarios, donde los maestros tienen que ir a huelga para obtener lo básico para nuestros estudiantes”, dijo el jefe del sindicato, Alex Caputo-Pearl, en una rueda de prensa.



“Necesitamos más ayuda en los salones, necesitamos más ayuda en las oficinas, necesitamos enfermeras pagas en cada escuela. No tuvimos opción, yo no quiero estar aquí, prefiero estar en mi salón, pero hasta aquí ha llegado la situación y estaremos acá mientras sea necesario”.



Una oferta revisada presentada el viernes, que pedía aproximadamente 24 millones de dólares más en fondos y otros 1.200 maestros para el próximo año escolar, fue rechazada.



El LAUSD informó que las 1.240 escuelas afectadas estarán abiertas durante la paralización y que las clases serán impartidas por maestros sustitutos y personal administrativo.



– “Lo que sea para nuestros niños” –



La lluvia no es algo común en Los Ángeles, pero este lunes se registró un torrencial aguacero.



Eso no impidió a miles de maestros, vestidos de rojo, el color que ha caracterizado el movimiento de protesta, marchar hacia la alcaldía de la ciudad.



“Estamos dispuestos a hacer lo que sea por nuestros niños, nuestros estudiantes”, dijo al canal CBS Marinna Mitchell Cusack, que tiene más de 20 años de experiencia y enseña el tercer grado.



“Clases más pequeñas y definitivamente más enfermeras, más consejeros”, citó como la prioridad. “No se trata de salarios, sabíamos cuando decidimos ser maestros que no seríamos millonarios”.



Si bien el distrito escolar coincide con los maestros en que el tamaño de las clases –algunas con más de 40 alumnos– debe reducirse, los salarios de los maestros deben mejorar y se necesita más personal de apoyo, las partes difieren en cuanto a la financiación.



El LAUSD insiste en que se han esforzado mucho para evitar la huelga y dicen que el distrito simplemente no tiene suficiente dinero para satisfacer todas las demandas.



El sindicato acusa al distrito de negarse a usar un fondo de reserva de 1.800 millones de dólares para atender sus demandas.



El superintendente del LAUSD, Austin Beutner, ha dicho que la propuesta de los maestros costaría 3.000 millones de dólares y llevaría el distrito a la insolvencia.



“Queremos resolver las negociaciones contractuales lo antes posible“, dijo, invitándolos de vuelta a la mesa.



Lo mismo aseguró el gobernador Gavin Newsom. “Este conflicto está dificultando la vida de demasiados niños y sus familias”, afirmó, y destacó el gran presupuesto para educación este año “que puede traducirse en servicios adicionales y apoyo a los niños de LAUSD”.



El año pasado, una huelga de maestros en el estado de Virginia Occidental por los bajos salarios y el aumento del costo de la salud desencadenó una ola de acciones similares en otros estados y obtuvo un fuerte apoyo público.



El paro en Los Ángeles podría tener un efecto similar: en Denver, Colorado, por ejemplo, el sindicato de maestros ha amenazado con una huelga si no se llega a un acuerdo sobre las condiciones salariales para finales de esta semana.

