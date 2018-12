FAPUV denuncia "tablas de hambre" y pagos de aguinaldos incompletos

El gobierno no ha pagado ni siquiera el aguinaldo completo. Los recursos introducidos ante el Ministerio del Trabajo y la Defensoría contra las tablas de hambre y en defensa de nuestros derechos constitucionales no han sido respondidos. — FAPUV (@FAPUV) 19 de diciembre de 2018

20-12-18.-La Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (FAPUV) denunció a través de su cuenta en la red social Twitter que el gobierno no les ha cancelado completamente los aguinaldos, y que sus petitorios contra las "tablas de hambre" y en defensa de sus derechos constitucionales no han sido respondidos.“La articulación de los universitarios con otros sectores laborales ha permitido mayor fortaleza en las movilizaciones, pero aún no es suficiente. El 8 de enero presentaremos un nuevo plan de acción para su impulso nacional”, expresaron.