(VIDEO) Profesores y trabajadores del sector educativo protestaron frente al Ministerio de Educación

31-10-18.-Trabajadores del sector educativo manifestaron la mañana de este miércoles en las afueras del Ministerio de Educación para exigirle al ministro Aristóbulo Istúriz que cumpla con los contratos colectivos,Los manifestantes estaban en el lugar sosteniendo pancartas con mensajes alusivos a su protesta. En algunas, mostraron la relación del salario que reciben con el precio de algunos productos básicos, reseñó en su cuenta de la red social Twitter el canal TVvn."Gano 3000 bolívares y no me alcanza, estoy flaquita porque no tengo para comprar. Le estamos haciendo un llamado al ministro Aristóbulo Istúriz que nos atiende y no nos desprecie porque siempre hemos trabajo juntos", expresó una jubilada."Nunca habíamos vivido una situación similar a esta, es muy difícil. Sólo podemos medio comer con lo que nos pagaron", señalo una trabajadora de la educación.“Con hambre y miseria no hay salud ni educación”, decía uno de los carteles. Otra trabajadora aseguró que se mantendrán en las calles para protestar.“No me quiero ir, quiero un sueldo digno pa’ quedarme en mi país”, corearon los trabajadores.