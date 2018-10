Trabajadores y profesores universitarios protestaron por incumplimiento de contratos colectivos

#EnVivo Representante de sindicato de trabajadores universitarios indica que documento formal que exige respeto a los contratos colectivos fue entregado con éxito ante el Ministerio de Planificación. #30Oct ¡Conéctate ya! https://t.co/9AKoBnPWvt pic.twitter.com/dIIOhPLmcZ — VPItv (@VPITV) 30 de octubre de 2018

30-10-18.-Trabajadores y profesores universitarios protestaron este martes para exigir el cumplimiento de los contratos colectivos y entregaron un documento en el Ministerio de Planificación."Nos están paganado semanal 600 bolívares, el que cobra más no llega a mil bolívares. El salario no me alcanza ni siquiera para un pedazo de queso, en el pasaje del transporte se nos va todo"; dijo una trabajadora de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador.De igual forma denunciaron que en varias escuelas hay fallas con el suministro de agua, electricidad, Internet y gas, entre otros.A su vez, exigen a las autoridades del Gobierno incrementar el salario de los trabajadores de la UCV."Vamos a ir a las últimas instancias. Si es de ir a Miraflores, iremos sin miedo", dijo el representante en una transmisión a VPItv, acerca de las diversas manifestaciones que realizarán para que cumplan con las exigencias salariales requeridas.