Fapuv: El ministerio ha violentado la autonomía universitaria

26-10-18.-La presidenta de la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv), Lourdes Ramírez, denunció la creación de la tabla “unilateral”, impulsada por el Gobierno nacional para percibir los salarios de los trabajadores, el pasado 20 de agosto, dado que, a su juicio, violenta la progresividad de sus derechos.



Detalló que las prestaciones sociales se han pulverizado, y el Gobierno les sugirió llevarlo a petro o lingoticos. No obstante, Ramírez expresó que no van a aceptar una moneda que nadie conoce.



“El día que tengamos que ir a una clínica, con un papelito de un lingotico no vamos a poder resolver el problema, mejor sería que pagaran en euros a nosotros y a todo el país que sufrimos de la misma manera”. dijo en entrevista por Globovisión.



Afirmó que "el ministerio ha ido violentando la autonomía universitaria asumiendo las responsabilidades de la federación de docentes".



Ratificó que desde que el gobierno se institucionalizó cambiaron las instituciones y salarios para crear una cuota de poder en el Consejo Nacional de Universidades (CNU). “Se quedaron con los fondos de jubilaciones y prestaciones”, acotó,



Explicó que en cada institución designan un rector y esos rectores van al CNU a la toma de decisiones a levantar la mano, sólo para lo que dice el gobierno “eso está afectando la educación”, señaló.



“Con la misión Alma Mater convirtieron las universidades en universidades territoriales, pero con la misma planta física y el mismo personal”, apuntó.



Hizo un llamado a las bases de los trabajadores que alimentan la federación universitaria a que salgan con sus líderes a reclamar por sus derechos.



Al instante de afirmar que no descartan ir a paro, pero actualmente se encuentran en las calles haciendo actividades interdiarias para exigir al ministerio la restitución de sus derechos.



La educación ha sufrido un daño "irreversible"



Por otra parte, sostuvo que la educación venezolana ha sufrido un daño “criminal e irreversible”, desde la formación preescolar, primaria hasta la secundaria.



Alegó que el ministerio envió un instructivo en el que se respetan 4 primas, es decir, antigüedad, formación, docente familiar y profesionalización, sin embargo, acotó que eliminaron todas las demás.



“Erradicaron los aportes para cajas de ahorro, seguridad social, salud, prestaciones sociales. Han empobrecido a los trabajadores “, subrayó.



Agregó que tanto los salarios como las condiciones de las universidades se han ido empobreciendo, porque el Gobierno no da recursos para bibliotecas o laboratorios, sino para cubrir los salarios de los trabajadores.



Rechazó que el costo mensual de la beca estudiantil sea de 4 bolívares soberanos. Por último, indicó que existe una diáspora alrededor del 40%, por parte de, docentes y estudiantes.