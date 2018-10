Asopadres denunció discriminación en entrega de bolsos y kit escolares

Credito: La Verdad de Vargas

19-10-18.-“La entrega de morrales no ha sido uniforme. Algunos los reciben con útiles y otros vacío”, manifiesta Jhonny Martínez, presidente de Asopadres en Vargas.



Explica que le han llegado denuncias de que le venden solo el bolso en 250 soberanos, después de que el presidente Nicolás Maduro anunció que eran gratis.



“Esta es otra burla del Ejecutivo nacional. Ahora el ministro Aristóbulo indica que deben pagar con el bono escolar, en las cuentas de las librerías del Sur, pero ese bono no le llega a toda la comunidad estudiantil, solo a quien tenga el Carnet de la Patria”.



Hace un llamado a los padres y representantes que no cancelen ese dinero y que utilicen el morral del año pasado, “ya que el gobierno no entiende que hay padres que no pueden alimentar bien a sus hijos, comprarle los útiles y zapatos”.



Pide a las autoridades que revisen los artículos 75, 78 y el 102 de la Constitución , asegurando que los directores de los planteles no pueden obligar a las personas a pagar el morral, más aún si esta vacío. “Invitamos a que la Contraloría del Estado y a la fiscalía a que abran averiguaciones sobre estos hechos. Ya basta de atropellos a la ciudadanía”.



En la Emilio Gimón Sterling se quejan por kit chucutos



Representantes de alumnos de la Unidad Educativa Emilio Gimon Sterling denuncian que los kit escolares que les vendarán a 250 soberanos será solo para un estudiante por representante, así lo afirmaron Karla Díaz y Joselyn Estévez, quienes tienen más de un representando en el plantel.



“¿Cuál es la ciencia de que hagan la jornada para la venta del kit a los estudiantes si no es para todos. En mi caso, tengo cuatro muchachos aquí y solo me van a dar un combo que tendré que dividirlo entre ellos?”, se cuestionó Díaz.



Destacó que tienen conocimiento de que el kit “lo van a vender sin el bolso”, lo que ha generado la molestia de los representantes.



Por su parte, Estévez añadió que les indicaron que debían depositar los 250 soberanos en la cuenta de una librería.

