(DENUNCIA) Docentes pagaron electrodomésticos hace 4 meses e IPASME no les da respuesta

19/09.- ¨Se fue Elias Jaua, muchos docentes se preguntan ¿qué paso con los electrodomésticos de Mi Casa Bien Equipada?¨ así comienza la denuncia de Edward Rodriguez quien afirma que decenas de docentes dependientes del Ministerio de Educación pagaron por la adquisición de electrodomésticos de un plan del gobierno nacional y aún no los han recibido por ¨falta de transporte¨. A continuación la denuncia con detalles:

La verdad la llegada nuevamente del Colega Aristibulo al Ministerio de Educación llega con muchos compromiso o deudas que quedaron pendientes con los docentes sobre todo con lo que paso antes de las elecciones presidenciales y es con el programa de mi casa bien equipada que significó una esperanza para los docentes que salieron favorecidos en los productos ofertados pero lo peor que esa estrategias del gobierno de ofrecer y no cumplir al parecer le ha funcionado, ya que existen docentes que ya pagaron la nevera, el aire , la lavadora o la cocina y aun no se le han entregados, cuales son las razones del porque no se ha entregados, al parecer no hay ninguna empresa de transporte que garantice el flete desde caracas hacia las distintas sede del ipasme a nivel nacional, que tal, es decir que si estos productos fueran para miliares, ya estaría en los distinto batallones y escoltadas con un ejercito pero lamentablemente los docentes lo que tenemos es tiza, borradores etc.... es lamentable que el saliente Ministro Elias Jaua deje esta deuda pendiente con el magisterio venezolano en el estado Portuguesa creo que aun falta por entregar alrededor de 2000 electrodomésticos ahora lo que falta es que el IPASME haga un reembolso a los docentes que aún no tienen sus productos porque ya ha pasado 4 meses no hay fecha de entrega, ni información de nada en las sede de ipasme este ente publico solo se limita a decir están por llegar, ya se esta solucionado el problema de transporte, o que no hay el producto etc... en fin ojala que el nuevo ministro conozca este problema y le ponga empeño a solucionar esta deuda con el magisterio de paso, el IPASME a nivel central por la red social Twitter coloca un correo donde uno puede enviar alguna queja o denuncia tampoco hay respuesta, es decir en este país no hay dolientes, de antemano le doy las gracias a los medios cibernéticos de difundir esta denuncia porque en el país de ciego el tuerto es rey, invito al colega Aristobulo a su equipos que investigue porque a los docentes favorecidos en mi casa bien equipada despues de 4 meses aun no tiene sus productos