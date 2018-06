(VIDEO) Elías Jaua asegura no existe deserción escolar en Venezuela

El ministro de Educación, Elías Jaua Credito: Captura

12-06-18.-El Ministro del Poder Popular para la Educación, Elías Jaua Milano, asegurón durante una entrevista en "Vladimir a la 1" emitida por Globovisión que en el país no existe la deserción escolar, sino que existen casos de estudiantes que por problemas de transporte no pueden llegar a sus clases.



Asimismo comentó que cuando un empleado expresa que no puede llegar a cumplir su labor por motivos de transporte, de inmediato se le reubica en una institución más cercana a su casa.



Precisó que se ha "priorizado" el programa de alimentación escolar, que aumentaron de 16 mil a 18 mil comedores populares.



Explicó que mientras "resuelven" los temas de infraestructura en algunos centros educativos que no posee comedores, se está implementando "la merienda escolar".



Informó que se estableció un ajuste en los tabuladores salariales de los trabajadores del sector educativo, el cual se incrementa trimestralmente.



Jaua agregó que los sueldos pueden variar desde los 8 millones hasta los 14 millones, dependiendo de los estudios que posea la persona.

Aseveró que el Ministerio de Educación se encuentra trabajando en un proceso de reubicación de todos sus empleados, con el fin de que los maestros puedan trabajar en los centros educativos más cercanos a su hogar.



Indicó que el Presidente de la República, Nicolás Maduro, ha realizado "esfuerzos" para mantener el presupuesto destinado a todas las instituciones educativas.



Jaua expresó que se han venido implementando estrategias para cumplirle a todos los trabajadores, en cuanto al pago de lo que les corresponde por ley.



Reconoció que el monto que reciben los maestros "no son suficientes", sin embargo los educadores deben reconocer que el ente ministerial realiza esfuerzos para aumentar los sueldos.



El también dirigente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), opinó que esa tolda política está lo suficientemente "madura" como para ir a un proceso de elección de forma directa y secreta.



Vea la entrevista completa aquí: