Maestras expresan su preocupación por creciente ausentismo escolar a causa de la crisis

Caracas, 9 de marzo de 2018.- Un grupo de docentes reunidos con el equipo de aporrea.org manifestaron su preocupación por el ascenso en el ausentismo escolar.

"A los estudiantes de nuestras escuelas se les hace cada día más difícil asistir a clases. En primer lugar es todo un viacrucis que puedan llevar el desayuno. La mayoría de las escuelas no cuentan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE), lo que hace que muchos niños al no tener qué desayunar, a los padres se les hagan imposible mandarlos para la escuela. Aunado a esto, muchos niños comienzan a faltar a clases por no poder tener los uniformes limpios, ya que los precios del jabón superan con creces el sueldo mínimo", así lo hace saber la docente Maricarmen Rebolledo, quien labora en una escuela nacional en el oeste de Caracas.

"Un lápiz cuesta entre 30 y 40 mil Bs, una hoja blanca tamaño carta Bs. 6.500, un cuaderno está cerca delos Bs 200.000. Nuestros niños van a la escuela mal comidos, mal vestidos y sin recursos para poder cumplir con la jornada escolar. La crisis a las que nos ha llevado las malas decisiones del gobierno, aunado a la especulación que se deriva de un país sin control atentan contra la educación de los niños a quienes, lamentablemente, les ha tocado vivir esta calamitosa situación", así lo expresa la maestra de tercer graoa, Norelkys Zambrano quien trabaja en una escuela en Catia.

"No es solo la lamentable situación que atraviesan nuestros estudiantes, sino la que pasamos los docentes quienes muchas veces llegamos a nuestros sitios de trabajo a pie por la falta de efectivo, o porque, simplemente el sueldo no nos alcanza para cubrir ni siquiera los pasajes. Muchos compañeros docentes llegan a dar clases sin haber desayunado porque los sueldos no alcanzan para comer. La verdad es que la prueba más grande de nuestra vocación es dar clases hoy en día. Somos maestros empobrecidos impartiendo clases a niños empobrecidos. Tenemos que salir de esta indefensión y eso se logra organizandónos más allá de los sindicatos arrodillados al gobierno quienes negocian nuestras condiciones de trabajo y de existencia", así lo hace saber la maestra Carmen Ruiz.