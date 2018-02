Todas las carreras en la Universidad del Zulia se cursarán 50% a distancia

Credito: Panorama

16 Feb 2018 - En la Universidad del Zulia se estudiará solamente tres días a la semana y las carreras serán cursadas mitad de forma presencial y el otro 50% a distancia.



La decisión obedece a un plan de acción del Consejo Universitario de LUZ para contrarrestar la “emergencia académica” del alma máter que registra una escalada de renuncias docentes, faltas del personal obrero y deserción estudiantil.



La rectora encargada de la institución, Judith Aular, informó a PANORAMA que la decisión no afectará el cronograma estudiantil, ya que el plan está diseñado para que los estudiantes puedan cursar sus materias en el tiempo establecido sin perder clases.



“Ante la emergencia, se buscó la forma de que los estudiantes sean atendidos dentro de sus horas de estudios mitad de forma presencial y mitad a distancia, para de esta manera evitar que el alumno deje faltar a clases por el grave problema de la escasez del efectivo y la carencia de transporte”, añadió.



Aular explicó que la medida se regirá en todas las facultades y para cada una de las carreras, sin excepción.



Sobre la fecha de la puesta en marcha de la nueva modalidad de estudio, la rectora explicó que se hará efectiva en el comienzo de nuevos semestres en cada una de las carreras y regirá durante todo el 2018.



“Hay que esperar que se terminen los semestres que están en curso, para darle chance a los docentes y estudiantes que se preparen para un nuevo semestre con el plan de acción”, dijo.



La medida no solo beneficiará a los estudiantes, también se aplicará para el personal docente, obrero y administrativo de la institución.



En el caso de los profesores, la rectora señaló que a los docentes se le buscará la forma de colocarle su máxima carga horaria en tres días a la semana, pero si en última instancia deben acudir un día más, deberán cumplir con el horario indicado.



“El profesor está capacitado por su dominio sobre muchas estrategias metodológicas para emplear el uso de la tecnología y las aulas virtuales como parte de la enseñanza”, aseguró Aular.



El personal administrativo y docente tendrá su horario especial, de forma que solo trabajen tres días a la semana, y no se abandone ninguno de sus puestos.



Aular desestimó que por este plan de acción dejen de funcionar departamentos y otras instancias importantes para la Universidad del Zulia.



“La institución estará abierta los cinco días de la semana. Como ya lo he dicho en otras ocasiones, cerrar las puertas de LUZ jamás estará contemplado en los planes, ni en la mayor de las crisis. El



Consejo Universitario garantizará que las bibliotecas, secretarías docentes, comedores y laboratorios operan siempre”, dijo.



Por otra parte, como alternativa ante la crisis del transporte, LUZ aprobó la implementación de una ruta solidaria para facilitar el regreso de los estudiantes, obreros y docentes a sus casas.



“La ruta tendrá varias paradas dentro de la ciudad para que las personas puedan reducir el uso del transporte público, o estar más cerca de sus casas”.

Aular anunció que en los próximos días se dará a conocer en detalle la ruta solidaria de transporte.

