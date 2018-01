Maestros recibirán otro aumento salarial en febrero

31 Ene. 2018 - El ministro de Educación, Elías Jaua se declara en batalla por la defensa del salario y las reivindicaciones laborales de los docentes pues advierte las complejas dificultades económicas que experimenta la nación. En medio de la complejidad del país niega rotundamente la supuesta "fuga" de educadores planteada por la oposición, a quienes califica de irresponsables. Al hacer un balance de la educación en el país, enumera una larga lista de triunfos, y afirma que no hay nada más importante que educar para el trabajo y para la producción de alimentos.

¿Cuál es su balance del sector educativo?

Este año hemos tenido un incremento significativo (de la matrícula). En los últimos tres meses del año pasado, cosa que nos alegra, ingresaron a clases unos 400 mil nuevos estudiantes en las casi 100 instituciones educativas nuevas o ampliadas que inauguramos y en el resto del sistema educativo nacional. Esto motivado, en primer lugar, por la prédica permanente de captación que hace el Gobierno Bolivariano a través del poder popular. En segundo lugar, los incentivos que el presidente Nicolás Maduro aprobó a principios del año escolar, como fueron la distribución de morrales y útiles escolares, el bono para el inicio de actividades escolares para 3 millones de estudiantes, 150 mil becas y la consolidación del Plan de Alimentación Escolar (PAE). Todos elementos que en su conjunto han motivado un incremento de la inscripción. Además recordemos el impacto de 200 mil estudiantes que migraron de las instituciones privadas para las públicas.

¿En este panorama cómo quedan los maestros?

En cuanto al magisterio estamos en batalla por la defensa de su salario, del poder adquisitivo y la protección social. La nueva cruzada está en defender los legítimos derechos de todos las maestras y los maestros venezolanos. El combate, en medio de las complejas dificultades económicas que experimenta la nación, está en proteger todos a nuestro personal activo y jubilado. Muestra de ello es ocho incrementos salariales durante 2017, iniciando este año ya hemos hecho tres; la primera quincena de este mes fue cobrada con 61% de aumento. El Presidente anunció un nuevo incremento salarial de 17% que quedó pendiente del 2016 por contrato colectivo, que además será cancelado en la primera quincena de febrero. Otro tema es la estabilidad laboral de los maestros, el año pasado incorporamos casi 89 mil maestros y maestras como titulares.

Pero se habla de una renuncia masiva de maestros ¿es cierto?

Fíjate como se monta una matriz, uno tiene que hablar con datos, con fuentes reales. Yo mandé a estudiar este posible fenómeno, y escuchaba en la radio un vocero de la oposición hablar de una masiva renuncia de maestros, pero esto es totalmente falso, no tengo reporte de renuncias masivas de maestros, no hay renuncias masivas. Jefes de zonas educativas, mi equipo, está en ese trabajo, escuela por escuela, para reportar. Califico de irresponsable ese tipo de afirmación sin ningún tipo de valor numérico, no estamos por encima del promedio de jubilaciones anticipadas. Con el programa Chamba Juvenil se registraron 11 mil docentes, por lo tanto no tememos ni renuncias masivas ni jubilaciones anticipadas. Este año vamos a ingresar a 20 mil docentes más con el programa de formación y la micro misión.

¿Cuáles son las propuestas que han surgido de la Constituyente Educativa?

Las propuestas están centradas en la formación docente. Ellos están preocupados por su permanente formación y actualización del conocimiento. El segundo elemento a discutir es una educación para el saber hacer, una educación para el trabajo, el proyecto Manos a la Siembra de la educación técnica a través de los conucos escolares. Todo esto ha venido tomando cuerpo y sentido docente en el espíritu y la conciencia del magisterio venezolano. El tercer elemento que ha surgido es la contratación colectiva para así proteger el sistema educativo nacional.

¿Cuál considera es la prioridad educativa?

Debemos forjar la cultura del trabajo, del saber hacer en todos nuestros estudiantes; no hay nada más importante ahora que la producción de alimentos. Tenemos activadas 6 mil escuelas con el proyecto Manos a la Siembra, y esperamos llegar a la meta de 20 mil para este año.

¿Cómo quedaron las instituciones educativas que promovieron la guarimba?

Son 60 planteles privados sancionados con apertura de expediente administrativo que es la responsabilidad que nos compete como ministerio. Las sanciones previstas por paralización indebida de actividades escolares pueden ser: la suspensión de la licencia de operatividad, apertura de expediente administrativo a los directivos y docentes que fomentaron el agravio a la bandera nacional, multas. Más que castigar o sancionar, el deseo es dejar un precedente jurídico pedagógico para crear conciencia. La mayoría de estas instituciones implicadas en violencia de calle están implicadas en otro tipo de delitos por esto nos reservamos sus nombres. Están ubicadas al Este de Caracas, y a nivel nacional, en los estados Barinas, Mérida, Zulia, Aragua y Carabobo.