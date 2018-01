Brasil: Temer envía al Congreso un proyecto para cobrar mensualidad en todas las Universidades públicas

El presidente de Brasil, Michel Temer Credito: Reuters

Brasilia, enero 23 - Después de congelar por los próximos 20 años las inversiones reales en educación y acabar con la CLT a través de la aprobación del proyecto de tercerización general e irrestricta en el país, el gobierno Michel Temer quiere ahora cobrar mensalidades en Universidades e Institutos Federales.



El cobro fue defendido con vehemencia por la secretaria ejecutiva del Ministerio de Educación, Maria Helena Guimarães de Castro, en reunión con dirigentes de la Federación del Sindicato de Profesores y Profesoras de Instituciones Federales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Básica Técnica y Tecnológica (Proifes-Federación ), el mes pasado en Brasilia (DF). La información está en la página de la propia Federación.



"Yo soy de universidad, defiendo la educación pública, pero creo que tenemos que mirar la situación real. No podemos crear situaciones incompatibles con el mundo que estamos viviendo, de caída de ingresos, de cambio en el paradigma de la economía del país. aumentamos en nómina ", afirmó Maria Helena durante la reunión. Poco después, el secretario citó las realidades de la educación superior en Portugal, Inglaterra, Francia y Alemania. "Por cierto, ni siquiera sé que países tienen universidades públicas plenamente gratuitas para todos, independientemente de la situación socioeconómica, Brasil no puede quedarse fuera del mundo real", dijo.



Para el ex ministro de Educación del gobierno Dilma Rousseff Aloizio Mercadante, la propuesta de cobro de cuotas en las Universidades y en los Institutos Federales es un retroceso sin precedentes y va a aumentar la exclusión en la educación superior. "Este proceso forma parte del golpe que realiza una ofensiva contra todos los avances sociales que tuvimos en la última década, que fueron los mayores de la historia reciente de Brasil", afirmó.



Mercadante dijo que en la realidad brasileña, en que la enseñanza superior es predominantemente privada, el gran problema para la inclusión y para la permanencia de los más pobres en las universidades es la renta. "Para enfrentar la cuestión de la renta, implementamos programas fundamentales, como el ProUni, el Fies y la política de cuotas, y avanzamos de manera sin precedentes en el rescate de un pasado de exclusión social en la educación", dijo el ex ministro.



Según Mercadante, "la educación brasileña es retardataria, resultado de un capitalismo tardío, marcado por casi cuatro siglos de esclavitud y por un pasado colonial, que dejaron cicatrices profundas en nuestra historia".



El ex ministro recordó que la Universidad de Bolonia fue fundada en 1088, la de París 1170, la de Cambridge en 1290, la de Salamanca en 1218, la de Coimbra en 1290 y en las Américas, Harvard en 1636. "En Brasil, primera universidad data de 1920, cuando todos los países de América Latina ya poseían una o más universidades ", afirmó. "Están proponiendo un retraso inaceptable para la educación brasileña, la universidad es educación, investigación, innovación y extensión", finaliza.



FHC



La necesidad de cobro de mensualidad en las universidades federales fue fuertemente defendida por los gobiernos Fernando Henrique Cardoso (PSDB), de 1995 a 2002, período en que María Helena ocupó la presidencia del Instituto Nacional de Estudios e Investigaciones Educativas Anísio Teixeira (Inep) y la misma secretaría ejecutiva del MEC.



El tema quedó fuera de la pauta nacional durante 13 años, durante los gobiernos del PT, momento en que las Universidades e Institutos Federales, en razón del Encuentro, experimentaron el mayor crecimiento de la historia.