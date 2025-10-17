PIB de Venezuela crece 8,71 % en tercer trimestre de 2025

El Banco Central de Venezuela (BCV) informó que el Producto Interno Bruto (PIB) del país registró un aumento del 8,71 % en el tercer trimestre de 2025, en comparación con el mismo periodo del año anterior. Este resultado consolida una racha de 18 trimestres consecutivos de crecimiento económico, reflejando un sostenido repunte en la actividad productiva nacional.

De acuerdo a los datos divulgados desde el BCV, en el tercer trimestre se registró un incremento de 16,12 % en la actividad petrolera; mientras que hubo un aumento de 6,12 % en actividades no petroleras, entre las que destacan las siguientes: 16,40 % en construcción; 9,35 % en transporte y almacenamiento; 8,98 % en manufactura; 8,19 % en comercio y reparación de vehículos; 7,08 % en minería; 6,89 % en electricidad y agua; 6,78 % en alojamiento y servicios de comidas; 6,60 % en actividades inmobiliarias, profesionales, científicas, técnicas, administrativas y de apoyo; y 6,11 % en agricultura.

Al comentar sobre este desempeño económico, la vicepresidenta Delcy Rodríguez utilizó su canal de Telegram para destacar que la economía mantiene su senda de crecimiento "pese al bloqueo criminal, campañas psicológicas perversas y amenazas guerreristas". La funcionaria subrayó que este logro es una "muestra de la profunda unión nacional" del pueblo venezolano para "resistir y vencer las dificultades".

Rodríguez también aprovechó la oportunidad para arremeter contra el Fondo Monetario Internacional (FMI), calificándolo de "infame" y afirmando que sus "mentiras sobre Venezuela" no se cumplirán. En esta línea, afirmó que la institución "destruye a Argentina sin vergüenza alguna".

Por último, este dinamismo sostenido, observado desde el segundo trimestre de 2021, es un indicador de la capacidad de resiliencia de la economía venezolana que ha buscado superar la inestabilidad económica internacional y el esquema de agresiones unilaterales.