Gobierno venezolano renovó Decreto del Estado de Emergencia Económica

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, anunció que la renovación tendrá una duración de 60 días para enfrentar las sanciones y proteger la economía venezolana.

La vicepresidenta Ejecutiva, Delcy Rodríguez, informó este viernes 8 de agosto que el presidente Nicolás Maduro ha decidido renovar el decreto del Estado de Emergencia Económica, tras el "éxito en la aplicación del Decreto para afrontar el bloqueo contra Venezuela y la guerra comercial mundial". La renovación fue oficializada en la Gaceta Oficial número 6.924 y tendrá una duración de sesenta días.



Rodríguez explicó que esta medida es esencial para "seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano".

"En virtud del éxito en la aplicación del Decreto de Emergencia Económica para afrontar el bloqueo contra Venezuela y la guerra comercial mundial, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha decidido renovar su contenido para seguir derrotando las sanciones imperiales, preservar el equilibrio económico y garantizar el pleno disfrute de sus derechos al pueblo venezolano", afirmó la vicepresidenta Delcy Rodríguez.

Recordemos que la medida, en primer lugar, fue firmada por el jefe de Estado el 8 de abril de 2025 y luego presentada por la vicepresidenta Delcy Rodríguez ante la Asamblea Nacional, el 10 de abril del año en curso.

A continuación, la Gaceta Oficial: