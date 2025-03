Lula da Silva afirma que Trump "no es el sheriff del mundo"

Lula de visita en Japón en busca de nuevos mercados Credito: Agencias

El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, ha criticado este jueves la política arancelaria del presidente estadounidense, Donald Trump, en una rueda de prensa en Tokio (Japón), donde se encuentra en visita de Estado. El mandatario brasileño expuso que Trump "no es el sheriff del mundo", y amenazó con "reciprocidad" ante los aranceles aplicados por Estados Unidos sobre las importaciones de acero brasileño.



Lula da Silva señaló que el gobierno brasileño tiene ahora "dos decisiones por tomar" en respuesta a dichos aranceles del 25% al acero de Brasil, que entraron en vigor este mes: la primera es recurrir a la Organización Mundial del Comercio (OMC), y si esto no da resultado, ha expuesto, "recurrir a otras herramientas".



"Lo que no podemos hacer es permanecer en silencio, pensando que solo ellos pueden imponer aranceles", dijo el mandatario, que comentó la opción de responder a los aranceles con la misma moneda y "subir las tasas sobre los productos estadounidenses" importados por Brasil, lo que definió como "poner en práctica la ley de reciprocidad".



El presidente brasileño mostró su "preocupación" por las políticas arancelarias que la nueva administración de EEUU aplica, según expuso, de forma indiscriminada "a todos los productos y de todos los países". En sus propias palabras, "el libre comercio es el perjudicado, porque el multilateralismo está siendo derrotado".



En lugar de imponer "medidas unilaterales", Lula explicó que sería más apropiado "conversar con otros líderes" para acordar políticas de precios beneficiosas para todas las partes: "Sinceramente, no sé cuál es el beneficio de aumentar un 25 % los aranceles para los coches comprados a Japón", expuso en relación a las cargas impositivas que EEUU han impuesto sobre las exportaciones de la industria automotriz del país asiático. "Lo único que va a conseguir es que los coches salgan más caros para los consumidores estadounidenses y aumentar la inflación", apuntó.



Japón es la primera parada de la gira asiática que el presidente brasileño realiza por el este y el sudeste asiático: Lula llegó el pasado lunes a Japón y, tras cuatro días de visita de Estado, pondrá rumbo a Vietnam, donde tiene previsto reunirse a partir del viernes con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh Chinh, y con el presidente vietnamita, Luong Cuong.



En la cumbre realizada junto al primer ministro nipón, Shigeru Ishiba, ambos líderes han acordado poner en marcha iniciativas conjuntas de descarbonización y estrechar sus lazos comerciales, con un futuro acuerdo de libre comercio entre el país asiático y Mercosur en el horizonte, y en el contexto actual de guerra comercial y negacionismo climático.