Argentina: Macri se desanima con idea de la dolarización y ahora propone una moneda común para los países del Mercosur

El expresidente de Argentina, Mauricio Macri, desestimó este lunes la idea de aplicar una dolarización en el país, y abogó por una moneda común para los Estados que integran el Mercosur.

"Tenemos que avanzar en una unificación monetaria con Brasil. La moneda única fortalecería más a la Argentina inicialmente, pero a los dos países a largo plazo", consideró el exmandatario.

Durante una charla organizada en San Pablo por XP, la agencia de corredores de bolsa más grande de Brasil, Macri pidió entender "las ventajas simbólicas de la dolarización", pero remarcó que Ecuador, cuyo sistema monetario está dolarizado desde 1999, "volvió a tener un déficit fiscal", consideró.

Macri "no le sacaría ni una sola coma" al discurso de Milei para defender el 'shock' en Argentina

"El primer paso es restablecer el equilibrio fiscal y salir de las restricciones cambiarias que tiene la Argentina", indicó y añadió que eso ayudará a recuperar "la confianza y luego decidirá (el nuevo gobierno) si avanza hacia la dolarización".

En cuanto a lo planteado para los socios comerciales de la región, Macri sostuvo: "Si el Mercosur es serio, precisamos tener las mismas reglas y la misma moneda, como la zona euro. La unificación monetaria comercial tiene sentido, como el ajuste fiscal".

Para el exmandatario, el país "no puede gastar más de lo que gana y eso es lo que hará en los próximos 90 días", una decisión para la cual -dijo- "hay aceptación pública".

En ese sentido, Macri realizó una comparación entre "el gasto compulsivo" que tiene el Estado con "un alcohólico" que no debe "tomar ni un solo sorbo de cerveza".

"Argentina parece un alcohólico que no puede tomar un sorbo de cerveza. El país tiene un problema muy serio con el gasto compulsivo. El déficit fiscal es algo normal en los últimos cien años. Si Argentina no promueve un recorte amplio, no hay posibilidad de revertir su situación", describió.

Según consignó el portal Valor Económico, el expresidente advirtió que "Argentina tendrá días difíciles por delante y no descarto violencia" frente a las medidas económicas que impondrá la administración de Milei.

"Tenemos una oportunidad inédita en 100 años. Si ese hombre (Javier Milei) impone el cambio, veremos algo inédito. El show está por comenzar", concluyó.

Apoyo al nuevo gobierno

Macri reiteró su apoyo al presidente Javier Milei, quien asumió el pasado domingo, luego de ganar las elecciones con el respaldo de parte de la alianza Juntos por el Cambio (JxC). "Tenemos una oportunidad inédita en 100 años. Si ese hombre (Milei) impone el cambio, veremos algo inédito. El 'show' está por comenzar", señaló, aunque no descartó "episodios de violencia" a partir de las nuevas medidas económicas.

Además, remarcó que el líder de La Libertad Avanza (LLA) ganó las elecciones "diciendo que haría el ajuste, por lo que tiene la autoridad para hacer los ajustes necesarios, algo que estaba prohibido hacer en Argentina".

Con información de ActualidadRT / Página 12