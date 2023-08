(AUDIO) Tony Boza (PSUV): El gobierno no puede seguir diciendo que estamos bien económicamente

01-08-23.-El economista y diputado del Psuv de la Asamblea Nacional por el estado Zulia, Tony Boza, opina que, ante el actual rumbo económico del país, el gobierno debe recapacitar y aceptar que se ha equivocado y aplicar nuevas políticas.

En el programa Al Instante de Unión Radio, moderado por Esther Quiaro, ratificó que “el gobierno no puede seguir diciendo que esto está bien económicamente”.

“Llegó el momento que o tomamos la decisión de hablar claro y decir que esto está enfermo y que no va por el camino correcto o seguimos rumbo al desastre y los que están pagando los platos rotos son los trabajadores”, insistió.

Considera que analizar la economía es cada vez más complicado porque los expertos no cuentan con la data del Banco Central de Venezuela -BCV-.

Si embargo, explicó que, según datos que se han podido filtrar a través de algunos portales y empresas del gremio “lo que ha sucedido en la realidad es que, a pesar de que puede haber un crecimiento, a principios de año no se sintió porque hubo una caída sustancial de las ventas, incluso hablaban de la peor en 5 años”.

El parlamentario advirtió que también hubo inflación en dólares “por lo menos de 30%”.

Destacó que, si el monto del salario es insuficiente “y estamos dependiendo de una especie de azar, esperando a ver si llegan o no los bonos, entonces no hay consumo y, si no hay consumo, cómo va a haber producción”.

“Si el crecimiento es de 5% y tenemos un PIB que podría estar alrededor de $3 mil millones, eso es lo que produce el sector petrolero”, acotó.

Subrayó que el Estado sigue siendo el principal proveedor de divisas.

“El crecimiento de la economía sigue siendo la industria petrolera”, enfatizó.

Sonia Pomenta Llaña/Unión Radio