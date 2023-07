EEUU renueva licencia que permite operaciones de Monómeros

Credito: Web

12-07-23.-Estados Unidos renovó, por un año más, la licencia que permitía a la empresa colombo-venezolana Monomeros operar sin las sanciones previamente decretadas por la Oficina de Control de Activos (OFAC) del Departamento del Tesoro.



La nueva licencia está en vigor desde el 30 de junio y estará vigente hasta el 30 de junio de 2024.



“Sujeto a las condiciones y limitaciones establecidas en este documento, el Fiscal General Especial de Venezuela y las personas estadounidenses, incluidas las instituciones financieras están autorizados para realizar operaciones, incluidas operaciones de dividendos, en las que estén involucradas Monómeros Colombo Venezolanos, SA, y sus subsidiarias de propiedad del 50 por ciento o más, Compass Rose Shipping Ltd., Monómeros International Ltd., Sociedad Portuaria Monómeros Colombo Venezolanos SA, Ecofertil SA y Fertilizer International Supply Corp. SA Panamá, que de otro modo estarían prohibidas bajo las Regulaciones de Sanciones de Venezuela, tal como se describe en la Solicitud”, dice el documento conocido por este diario.



El documento de renovación de la licencia está firmado por Aydin Akgu, jefe de la sección de Licencias del Departamento del Tesoro.



La decisión es importante ya que permitirá que Monomeros y sus filiales continúen accediendo al mercado financiero.



La renovación, sin embargo, había generado una gran incertidumbre desde la llegada al poder del presidente Gustavo Petro.



El gobierno colombiano ofreció garantías a EE.UU. sobre los monómeros.



La empresa, que produce principalmente fertilizantes y tiene su sede en Colombia, terminó en una lista de empresas venezolanas sancionadas. durante los años de la administración de Donald Trump.



Sin embargo, salió de esta lista negra en 2019 luego de que Estados Unidos reconociera a Juan Guaidó como nuevo presidente "interino" de Venezuela y su gobierno tomara el control de la junta directiva de la empresa gracias a las gestiones del entonces presidente colombiano Iván Duque.



Están autorizados para realizar operaciones, incluidas operaciones de dividendos, en las que estén implicadas Monómeros Colombo Venezolanos, S.A.



Desde entonces, Monomeros operaba sin sanciones gracias a una “renuncia” emitida por la OFAC, la cual se renovaba anualmente.



La situación de la empresa entró en un limbo desde septiembre del año pasado cuando el presidente Petro permitió que el gobierno de Nicolás Maduro recuperara el control de la junta directiva.



Desde entonces, ha habido incertidumbre sobre si EE. UU. renovaría la excepción dado este nuevo desarrollo.



Monómeros es considerado el segundo mayor activo que tiene Venezuela en el extranjero y fuente de numerosos puestos de trabajo en el país.



Aún así, la nueva licencia deja en claro que podría ser revocada en cualquier momento si se incumplen las garantías y otras disposiciones.



“Esta licencia no autoriza la transferencia o recepción de fondos u otra propiedad, directa o indirectamente, de ninguna entidad o individuo cuya propiedad o interés en la propiedad esté bloqueada de conformidad con cualquier orden ejecutiva”, continúa el documento.





