Rechazan que el salario todavía no esté anclado al Petro

1-04-23.-¿La posibilidad de anclar el salario al Petro es una “mentira”? Carlos Márquez, capitán del buque Granma de Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa), cree que sí.



“El Ejecutivo le miente al pueblo en cadena nacional. Para nosotros es una falta de respeto que cuando sale una Gaceta oficial y no dice en ningún lado que el salario está anclado al Petro”, enfatizó Márquez en De Primera Mano, programa de Radio Fe y Alegría Noticias.



Márquez, quien también es director sindical de los trabajadores del petróleo del municipio Lagunillas, recordó que el presidente Nicolás Maduro en el pasado ha anunciado aumentos del salario, afirmando que estarían anclados a medio Petro. Sin embargo, no ocurrió nada de lo prometido.



Según él, solo hicieron un pago único que, al cambiarlo en el sistema Patria, no daba la misma cantidad que decía el Banco Central de Venezuela.



“Hay un monopolio porque hay dos Petros: el que subastan bien al Banco Central y otro oscuro, que cuando vas a la subasta te quitan más de la mitad”, dijo.



Trabajadores petroleros del Zulia quieren salario anclado al Petro

“Nosotros, los trabajadores, estamos tratando de doblegar el brazo al Ejecutivo nacional y proponer la indemnización salarial. Con eso levantaremos la patria. No hay otra (forma)”, dijo.



Al respecto, mencionó a China y Rusia como países que empezaron a usar criptomonedas para sus negociaciones pasando por encima de los países del Occidente.



Pero por más que se han presentando buenos argumentos para llevar a cabo la propuesta de pagar en Petro y empezar a adoptar las medidas de los socios de Venezuela, el Gobierno ha declinado.



“No podemos tener propuestas porque las matan”, dijo Márquez, criticando que si el Gobierno tiene una mejor idea, que la presente de una vez.



De lo contrario, de acuerdo al capitán de buque el país seguirá tardando en levantarse, continuará el dólar “de facto” manejando la economía y el bolívar hundiéndose con la hiperinflación.



Es precisamente por ello que este 22 de abril en el municipio Cabimas y el 1ro de mayo en Lagunillas, los trabajadores petroleros de la Costa Oriental del Lago se van concentrar con el objetivo de llegar a un acuerdo sobre una propuesta pertinente para salvar la economía y dejar atrás “la mendicidad”.



Sin embargo, aunque del foro por la indemnización salarial salgan estrategias efectivas para mejorar la economía del país, es decisión final del Ejecutivo nacional aprobar con Gaceta oficial el proyecto de anclar el salario al Petro.



De hecho, Márquez reconoció que tienen años “pregonando y hablando del Petro”. Sin embargo, tiene esperanzas de que por fin el Gobierno entienda “que la economía y la ideología no pueden andar juntas”.



“Nosotros pensamos, desde nuestra humilde posición, que la única solución es indexar el salario al Petro. Ahí se va a regularizar toda la economía”, afirmó

