OVF: Ingresos de los trabajadores se estancan en el sector privado y caen las del sector público en primer trimestre de 2023

20-04-23.-El Observatorio Venezolano de Finanzas (OVF) informó que, durante el primer trimestre de 2023, las remuneraciones del sector privado, referidas al comercio y servicios del Área Metropolitana de Caracas reflejaron un estancamiento respecto al cuarto trimestre de 2022.



Remuneración promedio mensual del sector privado en dólares corrientes marzo 2023: US$ 141,8

Remuneración promedio mensual del sector público en dólares corrientes marzo 2023: US$ 35

En términos de dólares constantes las remuneraciones en dólares del sector privado cayeron 5%

Ello obedeció básicamente, al elevado nivel de inflación de los primeros tres meses de 2023. Así, en términos de bolívares constantes de diciembre de 2021, la remuneración promedio pasó de Bs 104,6 a Bs 104,2, entre el primer trimestre de 2023 y el cuarto trimestre de 2022.



Valoradas en dólares corrientes, la remuneración promedio durante el primer trimestre de 2023 se situó en US$ 141,8 respecto a US$ 135,2 registrado durante el cuarto trimestre de 2022. Sin embargo, al ajustar esas remuneraciones con el aumento de los precios en dólares que han experimentado los precios, se apreció una caída de 5% en términos de poder adquisitivo.



Al comparar la remuneración promedio del sector privado la cual alcanzó a US$ 142,7 mensuales en marzo de 2023 con US$ 35 mensuales que devengan los empleados públicos, incluyendo salario mínimo más bonos, se aprecia una brecha cada vez más creciente entre ambas remuneraciones.



Lo anteriormente expuesto sugiere que los salarios han sido la variable sobre la cual ha recaído el peso fundamental de la política económica, orientada a estabilizar la inflación.

