Venezuela asume el reto de exportar carne de búfalos

El ministro para Agricultura y Tierras, Wilmar Castro Soteldo, informó que Venezuela cuenta con un total de 3.7 millones de búfalos, que representan el 20 por ciento de todo el ganado del país y se alza como el mayor rebaño de búfalos de América Latina.



En el país se producen las especies de búfalos Murrah y Mediterráneo y con ello, Venezuela asume el reto de exportar la carne de este animal. Sin embargo, los productores advierten que para lograrlo es necesario sortear las limitaciones impuestas por las sanciones.



Expertos y ganaderos coinciden en que esto representa el principal reto a vencer, pues para lograr los permisos sanitarios y la logística para acceder al mercado internacional con unas medidas coercitivas tan severas, se hace complejo el proceso.



La reciente orden del presidente Nicolás Maduro de exportar carne bufalina ofreció un impulso para los productores, pero, pese a que se trabaja en un "plan integral de exportación", que no solo contempla la venta internacional de carne bufalina o ganado en pie, sino de genética y todos los derivados del animal, los criadores de búfalo exponen que, antes, es fundamental educar sobre su consumo dentro de Venezuela y coordinar acciones que permitan los certificados sanitarios exigidos por otros países, según explicó a EFE el presidente de la Asociación de Criadores de Búfalos de Venezuela (Criabúfalos), Nicola Fabozzo.



Retos a superar



Los criadores están llenos de expectativas sobre las ventas al extranjero, y se apoyarán en quienes ya han exportado ganado vacuno, para poder sacar, lo antes posible, el primer lote de productos bufalinos al exterior.



"Estamos trabajando en exportar. Por supuesto, vamos a tratar de empezar con ganado en pie (vivo), pero deberíamos buscar una plusvalía y tratar de llevar carne en canal despostada y, para esto, estamos tocando varias aristas, y la primera es la trazabilidad de los animales", explicó Fabozzo, en referencia al proceso de evolución del producto desde la cría hasta que llega al mercado.



Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Ganaderos (Fedenagas), Luis Prado destacó que que Venezuela cuenta con la cantidad y calidad de búfalo suficiente para satisfacer la demanda en mercados internacionales, pero aún trabaja en sus estándares sanitarios y aseguró que la Fundación Venezolana de Servicios de Salud Animal avanza en las políticas de vacunación y control requeridas para lograr el reconocimiento internacional como "país libre de aftosa", tras una evaluación que se espera en 2025.



La fiebre aftosa es una enfermedad zoonótica contagiosa que afecta a animales de doble pezuña, pero que no se transmite a personas.



Pero, mientras se espera el certificado, aclaró Prado, Venezuela exporta ganado bovino y bufalino a naciones que no exigen ese reconocimiento.



La presidenta de la Asociación Colombiana de Criadores de Búfalos (Asobufalos), Claudia Roldán, dijo que para lograr esta certificación, con la que ya cuenta Colombia, también es necesario el "compromiso de los productores a trabajar de forma sanitariamente competitiva, de forma sostenible con el ambiente y con todo lo que los demás mercados demandan".



Franco crecimiento



Recientemente, se celebró en Caracas la segunda Feria Nacional de Criabúfalos, en la que los ganaderos pudieron presentar sus animales y educar sobre el consumo de esta carne, que muchos venezolanos desconocen, pues en el mercado local se suele confundir con la de vacuno.



El productor agropecuario Eduardo Pérez Estuve aseguró que el búfalo es rentable en su cría por su longevidad y alta capacidad productiva de una leche de alto contenido graso "atractiva para la industria".



"Detrás de ese animal tenemos toda una producción láctea y cárnica del país y, por supuesto, estamos muy contentos con este plan de exportación porque eso lo que hace es que va a incentivar más a los productores agropecuarios", dijo Pérez, quien destacó que concretar la venta al extranjero permitirá mantener los más de tres millones de empleos directos e indirectos que los ganaderos generan.



Por su parte, la profesora argentina Gladis Rebak, especialista en calidad de la carne, explicó a EFE que, además del entusiasmo por la exportación, es necesario un proceso de aprendizaje en el que los productores deben garantizar un buen manejo previo a la faena de los animales y altos niveles de conservación que garanticen la calidad.