Movilnet y Digitel anuncian aumentos en las tarifas de sus planes en Abril 2023

17-04-23.-Las compañías de telecomunicaciones Movilnet y Digitel anunciaron, en Venezuela, un incremento en las tarifas de sus planes de telefonía e Internet para este mes de Abril de 2023.

A partir de abril de 2023, la compañía Movilnet subió sus tarifas para competir con otras empresas en el mercado de las telecomunicaciones y brindar, indica, un servicio de mayor calidad, acorde al precio estipulado.

En el caso de Movilnet, el Inteliplan 1.1GB, que anteriormente costaba Bs. 28,70 ahora tiene un valor de Bs. 34,91. El Inteliplan 2.1GB que tenía un valor de Bs. 54,80 al mes, pasó a costar Bs. 66,65.

Dentro de las tarifas afectadas, tenemos a las siguientes:

Por su parte, la empresa de telefonía Digitel, anunció un nuevo aumento en sus tarifas para el mes de abril.

El plan Radicall Plus Digitel: Bs. 10,50; Inteligente Plus 1.1 GB cuesta Bs. 34,91, mientras que el más costoso Inteligente Plus 2 GB tiene un costo de 63,49 bolívares.

En este caso, los planes que se vieron afectados son los siguientes:

Por su parte, en la redes sociales usuarios denuncian que el aumento se realiza de manera unilateral con un "servicio cada día es peor", mientras los salarios siguen estancados desde el año 2022.