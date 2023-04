Lula arremete contra el FMI y el dólar: "¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas?"

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, arremetió contra el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones financieras tradicionales por imponer sus reglas a los países en vías de desarrollo, así como criticó el uso generalizado del dólar, que, a su juicio, amenaza el futuro de la humanidad, e instó a la creación de una moneda única del bloque BRICS.



"¿Por qué todos los países necesitan hacer su comercio respaldado por el dólar? ¿Por qué no podemos comerciar con nuestras propias monedas? ¿Quién decidió que fuera el dólar?", cuestionó Lula este jueves durante la ceremonia de toma de posesión de Dilma Rousseff como presidenta del Nuevo Banco de Desarrollo (NDB, por sus siglas en inglés) del BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, la India, China y Sudáfrica.



"Necesitamos una moneda que transforme a los países en una situación más pacífica, porque en la actualidad hay que correr detrás del dólar para exportar", defendió el mandatario. Además, destacó que el NBD es una alternativa al FMI, puesto que, a diferencia de este último, no impone condiciones ni demás exigencias para prestar dinero.



El FMI y Argentina



"No le corresponde a un banco asfixiar la economía de una nación como lo está haciendo ahora el FMI con Argentina, como lo hizo con Brasil durante tanto tiempo y como lo hizo con los países del tercer mundo", dijo el presidente brasileño.



"Ningún gobernante puede trabajar con un cuchillo en la garganta porque tenga deudas", agregó.



"Cuando el Fondo Monetario Internacional o cualquier otra institución presta a un país del tercer mundo, la gente se siente en el derecho de mandar, de administrar las cuentas de esas naciones, como si fueran sus rehenes", continuó Lula. En este sentido, instó a la nueva presidenta del NBD a "prestar dinero con miras a ayudar a los países en desarrollo y no sofocarlos", puesto que muchos ya "acumulan deudas impagables" con los organismos internacionales tradicionales.



El banco del BRICS "representa mucho para quien sueña con un mundo nuevo", escribió posteriormente en un hilo de Twitter. "No es justo que acabemos el siglo XXI como empezamos el siglo XX, con los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más pobres", valoró Lula.



"Cadenas de condicionalidades"



"Es intolerable que, en un planeta que produce suficientes alimentos para satisfacer las necesidades de la humanidad, millones de hombres, mujeres y niños no tengan qué comer. Es inaceptable que la codicia de una pequeña minoría ponga en riesgo la supervivencia de la humanidad", censuró.



Lula recalcó que el Nuevo Banco de Desarrollo reúne todas las condiciones para convertirse en un gran banco del Sur Global, que rechaza las "cadenas de las condicionalidades" de Occidente y que está dispuesto a financiar diversos proyectos de las economías emergentes en moneda nacional.



Asimismo, indicó que el NBD cuenta ya con cuatro nuevos miembros: Bangladés, Egipto, Emiratos Árabes Unidos y Uruguay, y que varias naciones más "están en proceso de incorporarse".

