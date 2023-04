Luis Vicente León estima que economía venezolana comienza a normalizarse

El presidente de Datanálisis, Luis Vicente León, reveló este miércoles sus proyecciones con respecto a la economía venezolana a través de su cuenta de Twitter e indicó que "las variables macro comienzan a normalizarse luego de dos trimestres muy complejos", sin embargo recalcó que "esto aún no es suficiente para predecir una mejora en la actividad económica, que probablemente estará estancada este trimestre, pero es positivo cara al segundo semestre", detalló.





En este sentido, manifestó que las proyecciones económicas "se han ajustado a la baja producto de la caída relevante registrada en el primer trimestre del año. Pero aún así, se proyecta un crecimiento del PIB de 4-5%, lo que indica que el último semestre debe crecer por encima de 6%".Durante la ronda de preguntas y respuestas con sus seguidores, también hizo hincapié en el comportamiento del dólar dentro de la economía nacional y reveló que "las mejoras en el flujo de caja, producto del rescate de algunos equilibrios en PDVSA y las entradas de recursos de Chevron, permiten prever mayor estabilidad cambiaria, pero no es suficiente para que ese equilibrio sea estable. La volatilidad seguirá siendo un riesgo relevante".El presidente de Datanálisis también hizo públicas sus estimaciones con respecto a los candidatos que se medirán en las elecciones presidenciales del año 2024."En este momento las encuestas sólo muestran cómo están entrando los “caballos” al aparato. No son datos proyectables sobre resultados esperados al final de la carrera, sobre la cual faltan aún definir muchas de las reglas que determinarán su resultado. Estamos aún en pañales", dijo tras ser consultado sobre las primarias de la oposición.En cuanto al oficialismo, informó que "el respaldó más alto" en ese grupo "lo tienen Lacava y Maduro". No obstante, añadió que "Lacava no está en la carrera presidencial y no parece que vaya a estarlo en el futuro, de manera que Maduro no tiene hoy un competidor relevante al interior del chavismo, pese a ser minoritario nacionalmente", destacó.