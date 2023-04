(VIDEO) El grupo BRICS superó al G7 en influencia económica

l grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ha superado al Grupo de los Siete (G7), formado por Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Reino Unido, Estados Unidos y la Unión Europea, al representar una mayor parte del producto interno bruto (PIB) mundial.



Un gráfico proporcionado por Richard Dias, consultor de Acorn Macro Consulting, una compañía de investigación macroeconómica con sede en el Reino Unido, muestra el crecimiento constante de los BRICS en comparación con el G7 y predice que, en los próximos años, la brecha irá en aumento.



Según los datos proporcionados, los BRICS ahora aportan el 31,5 % del PIB mundial, mientras el G7 representa el 30,7 %.





El crecimiento de la economía china ha dado un gran empujón al bloque, al superar el PIB estadounidense, que fue medido teniendo en cuenta la paridad del poder adquisitivo (PPA) en 2014.Los expertos señalan que la influencia económica de los BRICS podría ir en aumento a corto plazo debido al creciente número de países que expresan su interés en unirse al grupo. En este contexto, Anil Sooklal, embajador de Sudáfrica ante los BRICS, afirmó en febrero que este año sería crucial para la expansión del bloque y ya se estaban elaborando criterios para la aceptación de nuevos miembros.Hasta el momento, países como Irán, Argelia, Argentina y Turquía han manifestado su interés ​​a unirse a los BRICS, mientras Arabia Saudita, Egipto y Bangladesh incluso han adquirido acciones en el New Development Bank, la organización de financiación del bloque.Por su parte, el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, comunicó en enero que en la cumbre de los BRICS, que se celebrará en agosto en Sudáfrica, se discutirá la idea de crear una moneda común. Lavrov subrayó que "los países que se respetan a sí mismos entienden bien lo que está en juego, ven la intratabilidad de los dueños del actual sistema monetario y financiero internacional y quieren crear mecanismos para garantizar un desarrollo sostenible y libre del dictado exterior".Túnez podría convertirse en miembro del grupo BRICS, compuesto por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, afirmó este domingo el portavoz del partido oficialista Movimiento 25 de Julio, Mahmoud bin Mabrouk."Tengo información de que Túnez está considerando seriamente unirse al grupo BRICS. Esto se está considerando junto con otras posibilidades, y no se descarta", sostuvo el vocero a RIA Novosti, citando a fuentes gubernamentales familiarizadas con el asunto.Sus declaraciones tuvieron lugar después de que el presidente del país africano, Kais Saied, rechazara este jueves los "dictados extranjeros" al hablar sobre el paquete de ayuda financiera de 1.900 millones de dólares que fue acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) el año pasado. Pese alcanzar un compromiso, el país no recibió el apoyo de la junta del organismo.Desde el FMI sostuvieron que el país africano no cumplió con disposiciones clave del acuerdo, tras lo cual su aprobación e implementación se pospusieron. Se reporta que, en el marco del acuerdo, el organismo presionó a las autoridades para que retiraran subvenciones estatales para la compra de productos básicos, entre ellos el combustible.Por su parte, la directora del FMI, Kristalina Georgieva, aseguró en febrero que las autoridades hicieron un "muy buen progreso" respecto a pasos necesarios para la implementación del acuerdo. También señaló que esperaba "ver en las próximas semanas —no meses— una conclusión de las acciones restantes para que podamos ir a la junta y Túnez pueda recibir apoyo del FMI y de sus socios que están afiliados a este programa".