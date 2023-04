Digitel sigue aumentando las tarifas. Así quedaron los precios este mes de abril de 2023

Credito: Web

04-04-23.-Digitel realizó un aumento de precios en algunos de sus planes, los cuales pueden ser observados en su plataforma de autogestión en línea, digitelenlinea,



El Plan Radical Plus, siendo el plan más básico y más económico de la compañía, pasó de Bs. 8,50 a Bs. 10,50, lo que representa un incremento del 23.53 %.



El Plan Inteligente Plus 1.1 GB pasó de Bs 28,70 a Bs 34,91, un aumento del 21,64%



El plan Inteligente Plus 2 GB en marzo costaba Bs 52,20, ahora su precio es de Bs 63,49, un 21,63% de incremento en relación con el mes anterior.



*Con información de la Web