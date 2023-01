Colombia: Inflación creció en 2022 como no se veía en 2 décadas

La inflación que estuvo todo el año 2022 en Colombia llegó a un máximo de más de 13 puntos porcentuales, cifra que duplica la del año anterior y de la que no había un registro como esta en el país desde el año 1999.



Los sectores que más abonaron a esta gran inflación fueron los alimentos y las bebidas no alcohólicas, seguido de los restaurantes, hoteles y artículos para el hogar. La expectativa para este año es muy incierta debido tanto a factores externos como internos.



Los entendidos en la materia creen que el Gobierno debe tomar medidas en muchos sentidos, pero principalmente quitarle o rebajar a algunos productos principales de la canasta familiar el aumento del Impuesto al Valor Agregado.



La gente del común también ve desde distintas ópticas cómo puede ser la economía en este año.



Los entendidos en la materia recomiendan a los colombianos apretarse el cinturón en materia de gastos y no hacer compras en productos que no sean necesario, es decir ellos nos recomiendan ahorrar lo más que se pueda.



Colombia mostró a lo largo de todo el año pasado una tendencia al alza de la inflación, al igual que el resto del mundo, lo que obligó al Banco de la República (autoridad monetaria) a subir gradualmente los tipos de interés hasta llegar al 12 % anual para frenar el consumo.



El comportamiento de la inflación en 2022 está explicado, dijo Urdinola, por “lo que sucede en alimentos y bebidas no alcohólicas, que fue la tendencia que observamos a lo largo del año, representando la mayor variación dentro del IPC, alcanzando el 27,81 %”.



Le siguen los sectores de Restaurantes y Hoteles (18,54 %); Artículos para el hogar y para la conservación ordinaria, donde sobresalen «los detergentes y los jabones» (18,25 %); Bienes y Servicios Diversos (13,09 %); Transporte (11,59 %); y Prendas de vestir y Calzado (11,22 %).



La directora del DANE señaló que Colombia no experimentaba una cifra de inflación similar desde marzo de 1999, cuando el IPC interanual llegó al 13,51 %.



Fuente agencias.





