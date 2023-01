Estas serían las nuevas tarifas 2023 de la visas y la Green Card de los EEUU

Referencial Credito: Web

06-01-23.-El Gobierno del presidente Joe Biden propuso una serie de aumentos en las tarifas de algunas visas y trámites de inmigración con el fin de recuperar completamente sus costos de operación y poder volver a su funcionamiento completo de niveles de prepandemia, informó el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) esta semana.



La propuesta, presentada en un extenso documento, busca aumentar, entre otros, los precios a las visas de empleo. Pero mantendrán los precios de las visas humanitarias.



Asimismo, la agencia no estableció cambios en las visas para no migrantes, como por ejemplo las visas de turismo tipo B1-B2.



Visas y trámites que aumentarían de precio

Algunos de los cambios más notables en el aumento de precios de las visas y trámites migratorios son los que tienen que ver con los trabajadores especializados con visas tipo H-2A, L u O.



Las visas tipo H-1B, para trabajadores altamente calificados, aumentaría de US$ 460 a US$ 780 una vez entre en vigor la propuesta.



La visa tipo H-2A, para trabajadores extranjeros que llegan a hacer trabajos agrícolas, pasaría de US$ 460 a US$ 1.090, un aumento del 137%



Las visas tipo L, para trabajadores con conocimientos especializados, pasarían de US$ 460 a US$ 1.385, un aumento del 201%



Las visas tipo H-3, E (inversionistas), O (personas con logros o habilidades extraordinarios), P (para personas reconocidas, ya sea deportistas o artistas), Q (de intercambio cultural), R (trabajadores religiosos), o TN (Profesionales temporales del NAFTA) aumentarían de US$ 460 a US$ 1.015, un incremento en la tarifa del 121%



Las peticiones de visas para inversionistas podrían pasar de US$ 3.675 a US$ 11.160



La tarifa de registro electrónico de la visa H-1B pasaría de US$ 10 a 215, un aumento del 2050%.



El trámite de ciudadanía por naturalización, a través del formulario N-400, pasaría de US$ 640 a US$ 760, un aumento del 19%.



¿Y la Green Card?

Los inmigrantes que quieran obtener una Green Card tendrán que pagar 35% más del costo actual, según el plan de ajuste de tarifas de la oficina de Servicios de Ciudadanía e Inmigración (USCIS).



Esta solicitud se establece como una modificación sobre la presentación del Formulario I-485 o cambio de estatus. La suma de dinero que pagarían los inmigrantes pasaría de 1.225 a 1.540 dólares.



Este documento, conocido también como tarjeta de residencia permanente, le otorga los derechos como ciudadano legal a la persona que lo posee. Así que le permite al inmigrante vivir y trabajar en Estados Unidos sin restricciones.



¿Cuáles son los requisitos para solicitar la ‘Green Card’?

El proceso y las condiciones varían dependiendo de la categoría a la que aplique la persona aunque los pasos en su mayoría son parecidos.



Primero se debe determinar si se le considera un inmigrante calificado de acuerdo con las normas de inmigración de Estados Unidos. Esto se decidirá a través de un estudio en el que se le pedirá al solicitante que llene el formulario I-485, en el cual tendrá que proporcionar detalles sobre su país de origen, sus familiares, su estatus migratorio actual, entre otros.



El siguiente paso será proporcionar una prueba de solvencia financiera. Esto se solicita para garantizar que la persona puede mantenerse a sí misma y a su familia sin beneficios públicos. Para esto puede presentar pruebas como declaraciones bancarias, historiales laborales, contratos de trabajo, etc.



Además, la solicitud requerirá que presente documentación de inmigración adicional. Entre ellos pasaportes antiguos, actas de nacimiento, certificados de residencia y cartas de patrocinio.



Una vez se completen estos requisitos, los solicitantes tendrán una entrevista con un representante de USCIS, quien le hará preguntas con respecto a su historial personal y le podrá exigir pruebas adicionales.



Después se analizará el desempeño que tuvo la persona durante la charla, se estudiarán los documentos y se dará por terminado el proceso una vez se decida si cumple o no con las condiciones establecidas.

