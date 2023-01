Denuncian a Twitter por impago en el alquiler de las oficinas de San Francisco en California

Elon Musk no paga el alquiler de su oficina de Twitter Credito: Web

03-01-23.-De ser la persona más rica del mundo a ser la primera en perder más de 200.000 millones de dólares, desde que Elon Musk compró Twitter, el magante no ha hecho nada más que perder dinero y crear polémica. Y claro, si el barco hace aguas se tiene que encontrar formas de evitar que se hunda del todo, por eso Musk decidió dejar de pagar algunas de sus deudas, como el alquiler de las oficinas centrales de la compañía, sin embargo, esto también se le ha complicado ya que el arrendador del edificio les acaba de denunciar por impago.



Este 2022 ha sido un año para olvidar para Elon Musk, desde el momento que acordó comprar Twitter por la cantidad de 44.000 millones de dólares, las cosas han ido cuesta abajo. Es cierto que hubo un intento de echarse hacia atrás, pero las cláusulas firmadas le obligaron a seguir con esta peligrosa compra.



Sus primeros meses como CEO de Twitter se marcaron por los despidos masivos, con los que todavía está teniendo problemas para pagar los finiquitos e indemnizaciones correspondientes. Y es que esta primera etapa de Twitter 2.0 se puede resumir en una palabra: pérdidas; por ello la compañía se puso en modo ahorro y una de las maneras que hizo esto fue dejar de pagar el alquiler de las oficinas centrales de San Francisco (EEUU).



Esta situación se lleva dando desde hace varios meses, según informó The New York Times, y al parecer el arrendador de la sede central de Twitter se cansó de esperar y el 16 de diciembre notificó a la compañía de que le pagaban el alquiler o los denunciaría.



La cantidad a deber son 136.250 dólares, según ha podido saber Bloomberg, algo insignificante en comparación a otras deudas que tiene la compañía, pero que por algún motivo, Musk y Twitter han decidido no pagar.



Aunque los problemas por impago de alquiler podrían ir a más, ya que la denuncia es solo para las oficinas de San Francisco, pero es que no han pagado la renta de ninguna de las otras oficinas que tienen por el resto del mundo.



A principios de diciembre, Twitter también fue denunciada por el impago de una serie de vuelos privados que tomo Musk durante las primeras semanas de la adquisición de la compañía, por lo que si encima de perder dinero ahora se le empiezan a sumar los costes generados por las denuncias y los juicios podríamos tildar la comprar de Twitter como una de las peores inversiones de 2022.

