Venezuela recibirá este 03 de enero de 2023 un crucero europeo después de 15 años

30-12-22.-El próximo 3 de enero de 2023, Venezuela recibirá el primer crucero procedente de Europa, un hecho que no ocurría desde hace 15 años. Esta noticia fue confirmada recientemente por el ministro de Turismo, Alí Padrón.El funcionario precisó que el crucero Amadea que llegará al país se trata de un buque alemán que partirá desde España y llegará a la isla venezolana de Margarita."La embarcación traerá turistas provenientes de España, Alemania, Bélgica, Francia e Italia (…) El 3 de enero es la llegada del primer crucero desde Europa en 15 años (…) Se rompe el celofán de las medidas coercitivas unilaterales que impidieron durante muchísimos años la llegada de cruceros desde Europa», expresó el ministro en su cuenta de Twitter.Asimismo, aseguró que este hecho beneficiará al turismo en toda Venezuela, no solo en el estado Nueva Esparta, ya que con estos cruceros, se exhibirá al país para los ciudadanos que quieran viajar y conocer. "Abre una gran gama para el desarrollo del turismo receptivo, no solo en el estado Nueva Esparta, sino en Venezuela", agregó.