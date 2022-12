Movistar aumentó las tarifas para recarga de saldo y Digitel incrementó precios de sus planes de llamadas

Credito: Web

26-12-22.-La compañía de telefonía Movistar ajustó nuevamente el monto mínimo de recarga desde cualquier institución bancaria.



Varios medios constataron que la recarga mínima va desde 13 hasta 300 bolívares, un equivalente a 18,75 dólares, calculado al tipo de cambio del Banco Central de Venezuela (BCV) del 23 de diciembre de 2022.



Este ajuste no fue anunciado por la empresa. Los usuarios podrán verificarlo al ingresar a sus cuentas bancarias y realizar la operación, previamente la recarga mínima era de 10 bolívares.



En el mes de diciembre, los planes Movistar Venezuela también registraron un aumento en los precios del servicio de telefonía celular y de navegación.



Por su parte, Digitel incrementó las tarifas de sus planes de llamadas, correspondiente al mes de diciembre de 2022.



En ese sentido, el plan inteligente Plus 2 GB tiene un precio de Bs. 26,50 o US$2,09 al tipo de cambio vigente del Banco Central de Venezuela (BCV).



El plan Radicall Plus tiene un costo de Bs. 4,50 o US$0,36. El usuario pagará lo que consuma, puesto que este es el plan básico de Digitel.



El plan Inteligente 500 tiene un valor de Bs. 6,50 o US$0,51. Cuenta con 500 megabytes, 500 minutos a cualquier operadora y 500 mensajes de texto.



