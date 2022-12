(VIDEO) Oscar Figuera: El Presupuesto Nacional no fue aprobado por unanimidad: el PCV salvó el voto

20-12-22.-En su declaración de prensa de este lunes, el Secretario General del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, Oscar Figuera, desmintió que el Presupuesto Nacional para 20223 así como la Ley Especial de Endeudamiento hayan sido aprobados por unanimidad en la Asamblea Nacional.“El Partido Comunista no voto a favor de estos dos instrumentos que fueron aprobados por la fracción que expresa la política de la llamada “burguesía revolucionaria” y del Gobierno venezolano, en acuerdo con la oposición colaboracionista”, informó Figuera.El diputado por la Alternativa Popular Revolucionaria explicó que “no fue posible expresar la opinión del PCV porque -al igual que en otras ocasiones- el ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, procedió a negarnos el derecho de palabra”.El dirigente comunista denunció que en esta ocasión Rodríguez avanzó hacia “una nueva fase de violación de la Constitución y del Reglamento de Interior y de Debate” al manejar un subterfugio con el que se impide que el voto salvado aparezca en las actas de las discusiones.“Te niegan el derecho de palabra y luego dicen que si salvas el voto eso no queda expresado en el acta porque no fue presentado por escrito”, agregó.Figuera calificó esta maniobra como una “marramucia” de Jorge Rodríguez “para presentar una falsa unanimidad en torno a la Ley del Presupuesto Nacional y la Ley Especial de Endeudamiento”.El parlamentario también relató que en octubre de este año cuando el Ministro Ricardo Meléndez presentó el proyecto del Predispuesto Nacional se negó a dar cifras.“Esto impide que se pueda emitir opinión y además implica riesgos porque al no tener información, la ciudadanía no tiene posibilidad de hacer control y se eleva el riesgo de uso indebido de los recursos y de corrupción», explicó.Violaciones a la Constitución y complicidad de poderes públicosA propósito del aniversario del referéndum aprobatorio de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Figuera informó que también le fue negado su derecho de la palabra en la AN mientras diputados de la oposición “trataban de lavarse la cara en sus intervenciones y presentarse como demócratas”.“Sí, tenemos una Constitución que reivindica derechos; ahora bien, esos derechos vienen siendo violados reiteradamente por el gobierno de Nicolás Maduro y de otras instituciones porque el Tribunal Supremo de Justicia se presta para convalidar esa violación y la Fiscalía no solo se presta sino que es cómplice”, afirmó el Secretario General del PCV.Figuera recordó que el artículo 84 en su literal cinco establece que ninguna persona permanecerá detenida después de dictada la excarcelación.“En la práctica un numero de ciudadanos han recibido boletas de excarcelación y el Ejecutivo los mantiene privados de libertad. Hay un caso emblemático es el de la trabajadora Johana González, quien desde el 29 de abril está secuestrada en el INOF”.El diputado tambien recordó los casos delos jóvenes trabajadores petroleros Aryenis Torrealba y Alfredo Chirinos que tienen una orden de tribunal de recibir una evaluación psicosocial que ayudaría a que se flexibilice sus medidas de casa por cárcel y aún no han sido ejecut6adas por el Ministerio de Servicios Penitenciarios.“Hay otro conjunto de normas que se violan, por ejemplo, el articulo 91 que señala que debe existir un salario digno y el Gobierno con su falsa política socialista, mantiene salarios miserables”, apuntó Figuer tras recordar la promesa hecha por el presidente Maduro de un bono único de casi 3 mil dólares para los pensionados y que no se cumplió.“Esa es la falsedad del discurso oficial; ese es el cinismo del discurso oficial”, subrayó.PCV rechaza ley injerencista aprobada por el Senado estadounidenseel Partido del Gallo Rojo rechazó la aprobación por parte del Senado estadounidense de la Ley de Prohibición de Operaciones y Arrendamientos con el Régimen Autoritario Ilegítimo de Venezuela (Bolívar, por sus siglas en inglés) “no solo por su extraterritorialidad, sino porque golpea al pueblo venezolano”.“Mientras el Gobierno de Maduro negocia con el gobierno estadounidense, el Senado aprueba un instrumento para que Gobierno de Maduro -que ya está arrodillado- se acueste en el piso”, denunció Figuera.“No obstante, “independientemente de la conducta entreguista de Maduro, condenamos y rechazamos esa ley”, insistió.Pedro Castillo no cumplió con el programa que ofreció al puebloEl PCV “reiteró su su solidaridad con el pueblo de Perú que está movilizado por sus derechos, exigiendo la disolución del Congreso y la convocatoria a nuevas elecciones”.“Esta crisis es producto de la acción permanente y sistemática de grupos oligárquicos, pero también de las inconsecuencias del Gobierno de Pedro Castillo que no cumplió con el programa que prometió al pueblo”, puntualizó Figuera.Pedro Castillo “en vez de sostenerse en la lucha del pueblo, se dedicó a las negociaciones palaciegas con el gran capital y sus expresiones políticas, debilitando su apoyo popular”, agregó.