Abuelos de Monagas denuncian que la pensión es de hambre y miseria

25-11-22.-Pensionados y pensionadas del estado Monagas denunciaron que el pago de mensual y el segundo mes de aguinaldos que cobran por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales (IVSS) es de “miseria y hambre”, ya que aseguraron que no les alcanza para comer y mucho menos para comprar sus medicamentos.



Los abuelos que se disponían a cobrar el pago de la pensión esta semana en Monagas pidieron al presidente Nicolás Maduro y al IVSS considerar aumentar las mismas ya que eso se vuelve “sal y agua”.



La señora Rosa Pineda indicó a Radio Fe y Alegría Noticias que con estos 260 bolívares que se dispuso a cobrar por ambos pagos “solo puedo comprar algo de pollo, arroz y pasta que alcanzarían para más o menos 10 días. El gobierno nacional y el seguro social deben buscar de aumentar la mensualidad para poder hacer un mercado completo.”



Abuelos de Monagas no pueden comprar ni una pastilla

En este sentido, la abuela Josefa Vallenilla manifestó su desacuerdo con el pago que están devengando cada mes por el pago de la pensión.



“Muchos venimos acá por la mera necesidad, porque esto no alcanza para nada. Son 4 medicamentos que tengo que comprar mensualmente y esos 130 bolívares no me alcanzan ni para una pastilla. Cómo pretenden que uno haga mercado, pague pasaje y compre las medicinas; esto es una pensión de hambre y de miseria que nos están pagando. Son más el sol y el tiempo que pasamos en la cola, que lo que nos dura el dinero”, exclamó.



Los pensionados aseguraron que tiene que llegar a los bancos a las 4:00 de la mañana, arriesgando su salud y su vida, por cobrar en las oficinas bancarias de la ciudad. Los bancos de Venezuela, Bicentenario y Bancaribe son los que más adultos mayores tienen al momento de realizar el cobro de la misma.



Por su parte, Haydee Guzmán explicó que “cada vez que viene el pago de la pensión sé que eso se me volverá sal y agua. Eso no me alcanza es para nada, porque si el dólar está subiendo por las nubes, los precios de medicamentos y comida mucho más, pero la pensión y los salarios cada día son menos. Deben buscar un mecanismo para subir esos 130 bolívares que es en realidad lo que cobramos”.

